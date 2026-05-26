اقتصاد

أكبر تراجع للذهب في 24 ساعة.. والجنيه الذهب يفقد 322 جنيهًا

خسارة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، تصدره الجنيه الذهب بعدما خسر 322 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الإثنين، لينخفض من 54880 جنيهًا إلى 54558 جنيهًا، بعد أن اقترب خلال تعاملات أمس من مستوى 55 ألف جنيه.

عيار ٢١ 

كما تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بقيمة 40.25 جنيه، بالتزامن مع انخفاض باقي الأعيرة، وسط حالة من الترقب داخل الأسواق قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

الجنيه الذهب أم المشغولات

خسارة في أسعار الذهب 

  • الجنيه الذهب تراجع 322 جنيهًا ليسجل 54558 جنيهًا.
  • عيار 24 انخفض 46 جنيهًا ليسجل 7794 جنيهًا.
  • عيار 21 تراجع 40.25 جنيه ليسجل 6819.75 جنيه.
  • عيار 18 هبط 34.5 جنيه ليسجل 5845.50 جنيه.
  • عيار 14 فقد 26.83 جنيه ليسجل 4546.50 جنيه.
  • أوقية الذهب تراجعت بنحو 1430.76 جنيه لتسجل 242420.50 جنيه.

ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع الذهب يوم أمس، فيما يواصل المواطنون متابعة حركة الأسعار خاصة مع زيادة الإقبال على شراء المشغولات والجنيهات الذهبية خلال موسم العيد.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم
  • سعر الذهب عيار 24 سجل 7794 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 22 سجل 7144 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 21 سجل 6820 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18 سجل 5846 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 14 سجل 4546 جنيهًا.
  • سعر أونصة الذهب عيار 24 سجل 242420 جنيهًا.
  • سعر أونصة الذهب عيار 21 سجل 212118 جنيهًا.
  • سعر الجنيه الذهب سجل 54558 جنيهًا.


 

