أكبر تراجع للذهب في 24 ساعة.. والجنيه الذهب يفقد 322 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، تصدره الجنيه الذهب بعدما خسر 322 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الإثنين، لينخفض من 54880 جنيهًا إلى 54558 جنيهًا، بعد أن اقترب خلال تعاملات أمس من مستوى 55 ألف جنيه.

عيار ٢١

كما تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بقيمة 40.25 جنيه، بالتزامن مع انخفاض باقي الأعيرة، وسط حالة من الترقب داخل الأسواق قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

خسارة في أسعار الذهب

الجنيه الذهب تراجع 322 جنيهًا ليسجل 54558 جنيهًا.

عيار 24 انخفض 46 جنيهًا ليسجل 7794 جنيهًا.

عيار 21 تراجع 40.25 جنيه ليسجل 6819.75 جنيه.

عيار 18 هبط 34.5 جنيه ليسجل 5845.50 جنيه.

عيار 14 فقد 26.83 جنيه ليسجل 4546.50 جنيه.

أوقية الذهب تراجعت بنحو 1430.76 جنيه لتسجل 242420.50 جنيه.

ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع الذهب يوم أمس، فيما يواصل المواطنون متابعة حركة الأسعار خاصة مع زيادة الإقبال على شراء المشغولات والجنيهات الذهبية خلال موسم العيد.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 22 سجل 7144 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب عيار 21 سجل 212118 جنيهًا.

