بالإحرام ومجسم الكعبة.. مشهد مؤثر من مخيمات غزة يشعل التفاعل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا لأهالي غزة داخل مخيمات النزوح، حيث ظهروا بملابس الإحرام ويؤدون طوافًا رمزيًا بين الخيام، في مشهد مؤثر.

وظهر خلال الفيديو عدد من الأهالي وهم يحملون صورة للكعبة المشرفة أثناء الطواف، في اجواء تحاكي مناسك الحج رغم الظروف القاسية التي يعيشها سكان القطاع.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق المعابر وفرض القيود على حركة سكان القطاع، الأمر الذي منع كثيرين من فرصة أداء فريضة الحج خلال المواسم الماضية.

وقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبر العديد من المتابعين عن تأثرهم بالمشهد، واعتبروه رسالة صمود وإيمان في مواجهة الظروف الصعبة.