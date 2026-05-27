محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس السيسى والهدايا والعيدية على الأطفال

حرص المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على مشاركة المواطنين فرحتهم بمناسبة عيد الأضحى، حيث قام بتوزيع كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب تقديم الهدايا والعيدية للأطفال وسط أجواء مبهجة امتلأت بالسعادة والبهجة.

وشهد محيط المسجد حالة من الفرحة الكبيرة بين الأطفال والأسر الأسوانية، حيث تبادل المحافظ التهانى مع المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً حرص الدولة على مشاركة المواطنين مختلف المناسبات الدينية والوطنية وتعزيز أجواء الترابط والمحبة بين الجميع.

كما حرص المهندس عمرو لاشين على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأسرهم، والحديث معهم فى أجواء ودية عكست روح المحبة والألفة، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية.

وامتدت مظاهر البهجة والاحتفال إلى كورنيش النيل بمدينة أسوان، حيث شهدت المنطقة توافد الأسر والمواطنين للاستمتاع بأجواء العيد وسط حالة من الاستقرار والهدوء، مع انتشار المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية لتأمين الاحتفالات وتقديم الدعم والخدمات للمواطنين.

حرص على التواصل المباشر مع الأهالى

وأكد محافظ أسوان خلال لقائه بالمواطنين أن المحافظة حريصة على توفير الأجواء المناسبة لاستقبال الأعياد والمناسبات الدينية ، مع تعزيز التواصل المباشر مع الأهالى ومشاركة الأطفال فرحتهم، بما يرسخ قيم المحبة والتكافل المجتمعى.

عكست مشاركة محافظ أسوان للمواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك روح الترابط والتلاحم بين القيادات التنفيذية والأهالى، فى أجواء سادتها البهجة والسعادة، خاصة بين الأطفال الذين استقبلوا الهدايا والعيدية بفرحة كبيرة على كورنيش النيل وإمام المسجد.