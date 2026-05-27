محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء إيمانية وإحتفالية بمسجد منصور حمادة

وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانيات وترديد تكبيرات العيد وإبتهالات " لبيك اللهم لبيك.. والله أكبر كبيرا " ، أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد منصور حمادة بشارع عباس فريد ، وذلك فى حضور جماهيرى من المواطنين الذين حرصوا على أداء الصلاة والإحتفال بهذه المناسبة المباركة .

جاهزية كاملة لإستقبال المصلين

وجاءت صلاة عيد الأضحى وخطبتها التى ألقاها الشيخ سعودى مرزوق فى إطار الإستعدادات المكثفة التى شهدتها محافظة أسوان لتجهيز 2152 مسجدًا و53 ساحة مفتوحة بمختلف المدن والمراكز لإستقبال المصلين ، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية فى سهولة ويسر .

حضور رسمى وتنفيذى موسع

ورافق محافظ أسوان خلال أداء صلاة العيد اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، إلى جانب القيادات الأمنية والأكاديمية والتنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة .

تهنئة للرئيس والشعب المصرى

وحرص المهندس عمرو لاشين على تقديم التهنئة بإسم أهالى محافظة أسوان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وإلى الشعب المصرى بالكامل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالأمن والإستقرار والخير والرخاء .

رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات

وأكد محافظ أسوان أنه تم رفع حالة الطوارئ والإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة ، من أجل تهيئة الأجواء الإحتفالية أمام المواطنين للإستمتاع بأيام العيد ، مع ضمان إستمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة .

متابعة لحظية وغرف عمليات على مدار الساعة

وأوضح المحافظ أنه تم توجيه تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ، لمتابعة إنتظام المرافق والخدمات العامة والتعامل الفورى مع أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين خلال فترة العيد .

عكست أجواء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة أسوان حالة من البهجة والروحانيات بين المواطنين ، فى ظل إستعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لتوفير الخدمات وتأمين الإحتفالات ، بما يسهم فى تحقيق أجواء آمنة ومستقرة لأهالى المحافظة خلال أيام العيد المبارك .