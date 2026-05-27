أخبار أسوان: استعدادات لعيد الأضحى.. وتغييرات محدودة.. وجاهزية لفصل الصيف.. ومتابعة لمشروعات حياة كريمة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها:

محافظ أسوان يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك



فقد وجّه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والمرافق الخدمية والوحدات التابعة لها، لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

محافظ أسوان: تغييرات محلية محدودة لتعزيز الأداء وتحقيق الانضباط



قرر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجراء حركة تغييرات محلية محدودة ، بهدف رفع كفاءة العمل الميدانى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومعالجة القصور فى تنفيذ التوجيهات المختلفة .

أسوان.. تنفيذ 100% من الخطة الاستثمارية للمحافظة



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مؤشرات الأداء المالى (2025/ 2026 ).

وإستعرض المحافظ أرقاماً تعكس كفاءة التنفيذ فى الخطة الإستثمارية للعام الحالي :

إجمالي إعتمادات الخطة الأصلية: 790.8 مليون جنيه

إجمالى الإعتمادات الإضافية : 115.7 مليون جنيه

نسبة التنفيذ الفعلى: حققت المحافظة طفرة بنسبة وصلت إلى 100 %.

محافظ أسوان يصدر توجيهات حاسمة بشأن ملف التصالح والمتغيرات المكانية



أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على حق الدولة والتصدى بكل حسم للبناء المخالف والتعديات بمختلف صورها ، مع تحقيق الإنضباط العمرانى ، وسرعة إنهاء طلبات التصالح وتيسير الإجراءات أمام المواطنين ، بالتوازى مع التعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المخالفات المستحدثة .

محافظ أسوان يتابع جاهزية مرافق الكهرباء ومياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة



شهدت جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان، برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان استعراض موقف شركات المرافق العامة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، وخطط الجاهزية والإستعداد لمواجهة التحديات الناتجة عن إرتفاع درجات الحرارة.

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" .. ويوجه بسرعة الإنتهاء من المشروعات قبل 30 يونيو



شهد إجتماع المجلس التنفيذى فى جلسته المنعقدة برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عرض موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى ، والتى إنطلقت منذ عام 2021 ، حيث من المقرر الإنتهاء من كافة المشروعات المدرجة ضمن المبادرة فى 30 يونيو المقبل.

محافظ أسوان يشيد بجهود المؤسسات الخيرية فى دعم الأسر الأكثر إحتياجاً



أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالدور المجتمعى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير فى دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر إحتياجاً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .