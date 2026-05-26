محافظ أسوان: تغييرات محلية محدودة لتعزيز الأداء وتحقيق الانضباط

قرر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجراء حركة تغييرات محلية محدودة ، بهدف رفع كفاءة العمل الميدانى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومعالجة القصور فى تنفيذ التوجيهات المختلفة .

وشملت قرارات المحافظ نقل رئيس حى شرق شريف فكرى إلى رئاسة قرية غرب أسوان ، مع تكليف ياسر أحمد محمود لتولى مسئولية قائم بأعمال رئيس حى شرق ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية المقررة ، وذلك فى إطار ضخ دماء جديدة ودعم منظومة العمل التنفيذى بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية والأسواق التجارية .

كما قرر المهندس عمرو لاشين تكليف رئيس قرية غرب أسوان حمدى ياسين لتولى رئاسة قرية كركر ، فى حين تم تكليف محمد مندور لرئاسة قطاع حى المحمودية ، بما يساهم فى تحقيق الإستفادة من الخبرات الإدارية والتنفيذية ودعم الأداء داخل القطاعات المختلفة .

حركة تغييرات

ويأتى ذلك عقب جولته الميدانية المفاجئة بعدد من المناطق والأسواق التابعة لحى شرق ، وفى إطار المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل الأحياء والوحدات المحلية .

وأكد محافظ أسوان أن هذه التغييرات تأتى فى إطار التقييم المستمر لأداء القيادات المحلية ، وحرص المحافظة على تحقيق الإنضباط الميدانى والتفاعل السريع مع مطالب المواطنين ، مع الدفع بقيادات قادرة على المتابعة الميدانية والتعامل الفورى مع المشكلات اليومية داخل الشوارع والأسواق والمناطق السكنية .

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية التواجد الميدانى المستمر لرؤساء الأحياء والقرى ، والتعامل الحاسم مع الإشغالات والتعديات ومظاهر العشوائية ، مع تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المناطق .

وتأتى حركة التغييرات المحلية المحدودة التى أجراها محافظ أسوان فى إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة العمل التنفيذى ودعم الكفاءات القادرة على تحقيق الإنضباط وتحسين مستوى الخدمات ، بما يواكب خطط التنمية والتطوير الجارية داخل مختلف المدن والمراكز بالمحافظة .