جنوب سيناء تتزين بفرحة العيد.. إشغالات سياحية مرتفعة.. أجواء احتفالية تجذب الزوار إلى الشواطئ والمتنزهات

شهدت مدن محافظة جنوب سيناء أجواءً احتفالية مبهجة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط توافد كبير من المواطنين والزائرين والسائحين على الشواطئ والمتنزهات والممشى السياحي، في ظل ارتفاع نسب الإشغال السياحي، خاصة بمدينة شرم الشيخ التي سجلت نسب إشغال تجاوزت 90%، فيما تراوحت نسب الإشغال بباقي المدن السياحية بالمحافظة بين 75 و85%، بالتزامن مع زيادة حركة السياحة الداخلية والخارجية خلال إجازة العيد.

وتحولت مدن جنوب سيناء إلى لوحة من البهجة والأنشطة الترفيهية، حيث شهدت شواطئ اللاجونا بمدينة دهب، وشاطئ القمر وشاطئ الكيلاني بمدينة طور سيناء، إلى جانب شواطئ شرم الشيخ ونويبع وطابا ورأس سدر، إقبالًا واسعًا من الأسر والمصطافين للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة والطبيعة الساحرة التي تتميز بها المحافظة.

وخلال الفترات المسائية، ازدحمت المماشي السياحية والمناطق الترفيهية بالزوار، حيث شهد ممشى دهب السياحي وخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ حركة نشطة حتى ساعات متأخرة من الليل، كما استقبل شارع 306 بمدينة رأس سدر وشارع 306 بمدينة طور سيناء أعدادًا كبيرة من المواطنين والأسر، وسط أجواء احتفالية وعروض ترفيهية متنوعة.

وفي إطار الاحتفال بالعيد، فتحت مراكز الشباب أبوابها أمام المواطنين ضمن مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب”، والتي تضمنت أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية للأطفال والشباب والأسر، وشهدت إقبالًا ملحوظًا على مدار أيام العيد.

كما نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بجنوب سيناء عددًا من الحفلات الفنية والفعاليات التراثية المجانية، حيث استضاف مقصد العائلة بمدينة طور سيناء عروضًا فنية متنوعة، إلى جانب الفعاليات المقامة بالسوق القديم بمدينة شرم الشيخ، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من المواطنين والسائحين.

وقد شهدت محافظة جنوب سيناء انتظام الخدمات بكافة المدن من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الرئيسية والفرعية، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، مع استمرار التواجد لرؤساء المدن والأجهزة التنفيذية؛ لضمان توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين والزائرين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

و استمرت محافظة جنوب سيناء في المتابعة اليومية للشواطئ والمتنزهات والمزارات السياحية، مع تكثيف الحملات المرورية والخدمية والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية والصحية، بما يضمن ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق، والحفاظ على المكانة السياحية المتميزة التي تتمتع بها مدن جنوب سيناء خلال موسم العيد.