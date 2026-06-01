ماذا يحدث لجسمك عند تناول الآيس كريم؟.. فوائد مذهلة

الآيس كريم من أكثر الحلويات المحببة خلال فصل الصيف، إذ يمنح شعورًا سريعًا بالانتعاش ويخفف الإحساس بالحرارة.

لكن تناول الآيس كريم لا يقتصر تأثيره على المتعة فقط، بل يمر الجسم بعدة تغيرات فور تناوله.

شعور فوري بالانتعاش

تساعد درجة حرارة الآيس كريم المنخفضة على تبريد الفم والحلق مؤقتًا، ما يمنح إحساسًا سريعًا بالراحة في الأجواء الحارة.

ارتفاع مستوى السكر في الدم

يحتوي الآيس كريم على كميات من السكر والكربوهيدرات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، ويمنح الجسم دفعة سريعة من الطاقة.

تحفيز إفراز هرمونات السعادة

يساهم تناول الحلويات، ومنها الآيس كريم، في تحفيز إفراز بعض المواد الكيميائية المرتبطة بالشعور بالسعادة والرضا، مثل الدوبامين، وهو ما يفسر تحسن المزاج لدى البعض بعد تناوله.

إمداد الجسم ببعض العناصر الغذائية

يحتوي الآيس كريم المصنوع من الحليب على الكالسيوم والبروتين وبعض الفيتامينات، ما يجعله مصدرًا لبعض العناصر الغذائية المفيدة عند تناوله باعتدال.

زيادة السعرات الحرارية

الإفراط في تناول الآيس كريم قد يؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية والسكريات والدهون المشبعة، ما قد يساهم في زيادة الوزن مع مرور الوقت.

احتمال الشعور بألم الرأس المفاجئ



يعاني بعض الأشخاص من ما يُعرف بـ"صداع المثلجات"، وهو ألم قصير ومفاجئ يحدث نتيجة تناول الأطعمة الباردة بسرعة كبيرة.

وينصح خبراء التغذية بالاستمتاع بالآيس كريم باعتدال، مع الحرص على اختيار الأنواع الأقل سكرًا ودهونًا كلما أمكن، ضمن نظام غذائي متوازن.