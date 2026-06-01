محافظ الغربية: تكثيف الحملات اليومية للانتهاء من رفع تجمعات وبؤر القمامة

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، في جولة ميدانية موسعة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، عددًا من شوارع حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة الكبرى، لمتابعة مستوى النظافة العامة وأعمال رفع التراكمات والإشغالات، والتأكد من انتظام العمل بالشوارع الرئيسية والفرعية، في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الجولة متابعة أعمال رفع المخلفات والقمامة من البؤر التاريخية، إلى جانب المرور على الشوارع الحيوية التي شهدت كثافات مرتفعة خلال أيام العيد، حيث وجه المحافظ بتكثيف الحملات اليومية والدفع بالمعدات اللازمة لسرعة الانتهاء من رفع أي تجمعات أو بؤر قمامة، مع استمرار حملات التجميل ورفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.

وأكد محافظ الغربية، خلال الجولة، أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على عدم السماح بعودة التراكمات التاريخية مرة أخرى، وأن هناك متابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة لضمان الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المحافظة تعمل على حل جذري ومستدام لمشكلة القمامة بالمحلة الكبرى، وكافة مراكز ومدن المحافظة مشيرًا إلى أنه لن يتم الاكتفاء بالحلول المؤقتة، وأن رضا الأهالي يمثل الهدف الأساسي الذي تعمل من أجله كافة الجهود التنفيذية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن الحملات مستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية ومحاسبة أي تقصير، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات اليومية.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من المواطنين، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يساعد في تحديد المشكلات على أرض الواقع وسرعة التعامل معها.