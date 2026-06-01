بعد الحكم النهائي ورفض الطعن .. المحامي: مبروك يا ياسين ومبروك لماما بطل الحكاية

علّق المحامي هيثم عبد العزيز، محامي الطفل ياسين، على الحكم النهائي الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الطفل ياسين»، وذلك عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، عقب صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل.

وقال عبد العزيز، في منشوره، إن محكمة النقض أسدلت الستار على القضية بحكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أن رفض الطعن المقدم من المتهم يعني تأييد العقوبة الصادرة ضده بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأضاف محامي الطفل ياسين في منشوره: «الحمد لله.. مبروك يا ياسين ومبروك لماما بطل الحكاية»، في إشارة إلى انتهاء المسار القضائي للقضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام خلال الفترة الماضية.

وبصدور الحكم، أصبح القرار نهائيًا واجب النفاذ، لتنتهي بذلك واحدة من القضايا التي حظيت بمتابعة واسعة، وسط تفاعل كبير من المتابعين مع تعليق محامي الطفل عقب إعلان الحكم.