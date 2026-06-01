تجاوز معدلات العام الماضي.. توريد 369 ألف طن قمح بالبحيرة

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي بمختلف مواقع الاستلام على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن إجمالي الكميات الموردة منذ بدء الموسم اقترب من حاجز 369 ألف طن، مما يعكس نجاح جهود الدولة في دعم المزارعين وتأمين المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي القومي.

وأوضحت محافظ البحيرة أن المحافظة نجحت بالفعل في تجاوز إجمالي الكميات التي تم توريدها خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، معربة عن تطلعها لتحقيق معدلات توريد أعلى بنهاية الموسم الحالي في ظل الإقبال المتزايد من المزارعين على التوريد، والجهود المستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة.

وأكدت المحافظ وجود متابعة يومية وغرفة عمليات مستمرة لسير أعمال التوريد من خلال التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام عمليات الاستلام وتذليل أية معوقات قد تواجه المزارعين والموردين خلال الموسم الحالي.

وفي إطار حرص المحافظة على استيعاب الزيادة المستمرة في الكميات الموردة ورفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة التخزين، أصدرت المحافظ قرارا بفتح 5 مواقع تخزينية جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد المواقع المخصصة لاستقبال الأقماح المحلية بالمحافظة إلى 44 موقعا تخزينيا تشمل الصوامع والشون المطورة ومراكز التجميع، والتي تم تجهيزها بالكامل وفق أعلى المعايير الفنية لاستقبال المحصول والحفاظ على جودته وتقليل الفاقد وتجنب حدوث أي تكدسات.

واختتمت الدكتورة جاكلين عازر بالإشارة إلى أن الحوافز المشجعة التي قدمتها الدولة للمزارعين خلال الموسم الحالي ساهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات التوريد، حيث يصل سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه وفقا لدرجة النقاوة، بالإضافة إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة بشأن سرعة صرف المستحقات المالية للموردين والمزارعين خلال مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الاستلام.