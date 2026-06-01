تعليم البحيرة: أنهينا كافة الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 / 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية “العامة والمهنية”، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 6 يونيو وتستمر حتى الخميس 11 يونيو 2026.

وأشار وكيل الوزارة، وفق بيان إعلامي اليوم الاثنين، إلى أن المديرية وضعت خطة عمل متكاملة ترتكز على التنسيق المشترك والربط المباشر بين الإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية، بما يضمن التدخل الفوري والتعامل السريع مع أي مستجدات طارئة، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط، والنزاهة، والشفافية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان وحتى انتهاء أعمال الامتحانات.

وأضاف الديب، أنه يجري حاليا اللمسات الأخيرة للتأكد من الجاهزية الإنشائية واللوجستية لكافة مقار اللجان، والاطمئنان على كفاءة الأثاث المدرسي، وانتظام المرافق الحيوية من شبكات مياه وكهرباء، وتوفير وسائل التهوية والإضاءة الكافية، لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مستقرة وبيئة صحية وآمنة.

وفي سياق متصل، شملت التجهيزات مراجعة التدابير الفنية والأمنية داخل مقار الكنترولات، وتأمين غرف حفظ أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة وفقًا للضوابط القانونية والقرارات الوزارية الصارمة المنظمة لأعمال الامتحانات، مع تكثيف الجولات الميدانية لرصد أي ملاحظات وتلافيها فورا.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه، مشددا على أن مصلحة الطالب تأتي دائمًا في مقدمة أولويات المنظومة التعليمية، داعيًا جميع القائمين على العملية الامتحانية بضرورة مراعاة البعد النفسي والإنساني للطلاب، وتهيئة المناخ الملائم الذي يساعدهم على التركيز والإجابة بسهولة ويسر.