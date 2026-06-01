الجهاز الطبي يكشف أسباب غياب رباعي سلة الأهلي عن مواجهة أهلي بنغازي

كشف الدكتور صلاح رجب، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابات التي تسببت في غياب الرباعي إيهاب أمين وعمرو زهران وزاك لوفتون ونونو أوموت عن مواجهة أهلي بنغازي الليبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة دوري إفريقيا لكرة السلة «BAL».

وأوضح رجب أن إيهاب أمين تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال المباراة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت بين المباراتين حال دون تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة، خاصة أن الدفع به كان من الممكن أن يعرضه لتفاقم الإصابة وزيادة فترة غيابه.

وأضاف أن عمرو زهران يعاني من انزلاق غضروفي قطني على مستويين، مؤكدًا أن اللاعب خضع خلال الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بهدف تجهيزه للحاق بمباراة الدور نصف النهائي، إلا أن حالته الطبية لم تسمح بالمشاركة أمام أهلي بنغازي.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن الأمريكي زاك لوفتون شارك بصورة طبيعية في مران الفريق الأخير وكان جاهزًا للمباراة، إلا أنه تعرض لحالة تسمم غذائي حادة قبل المباراة، صاحبتها نزلة معوية وارتفاع في درجة الحرارة، ما أدى إلى إصابته بحالة إعياء شديدة حالت دون مشاركته في اللقاء.

واختتم رجب تصريحاته بالتأكيد على أن نونو أوموت يعاني أيضًا من تسمم غذائي منذ ثلاثة أيام، ويتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الجهاز الطبي، إلا أنه لم يتماثل للشفاء بصورة كاملة تسمح له بالمشاركة في المباراة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أن جميع اللاعبين يخضعون لمتابعة مستمرة وبرامج علاجية وتأهيلية مكثفة، تمهيدًا لعودتهم للمشاركة مع الفريق فور اكتمال جاهزيتهم الطبية.