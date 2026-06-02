الملحن سامر أبو طالب يفتح النار على رامي صبري.. تفاصيل

نشر الملحن سامر أبو طالب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يهاجم فيه رامي صبري، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بشأن المبدعين في عالم الموسيقى، وتحديدا بعد شكوى نادر نور.

وقال سامر أبو طالب: بقالنا كام يوم، زمايلي الملحنين والشعراء حاسين إن في تجاهل، وطلعوا اتكلموا وقالوا كلام من قلبهم، وأنا ضميت صوتي لصوتهم، والتجاهل هنا مش بنشحت من حد إنه يبص علينا أو يسمعنا، لأ، بنتكلم على إننا لما بنبعت لحد عارفنا ومسجل رقمنا، وفي بينا قعدات واشتغلنا مع بعض وبينا نجاحات، وفكرة إنك متردش أصلًا مش حلوة في حقك كـ نجم أو صانع، ممكن تقول مش عاجبني أو أي رد عادي، ده تقدير منك.

وأضاف سامر أبو طالب: بحب رامي صبري على المستوى الشخصي والفني، ومحدش جاب سيرتك أصلًا لا من قريب ولا من بعيد، أنت من الناس اللي طلعت هاجمتنا وقلت معندناش جديد، لأ إحنا متطورين ومتجددين، وبشوف أنا نفسي متميز في حتتي وألحاني، أنت بس اللي مبتفتحش الشات عشان تشوف غيرك بعتلك إيه، قبل ما تتهمنا شوف بس، ومحدش جاب سيرتك أصلا لا من قريب ولا من بعيد، وأنت من الناس اللي مبتردش ولا بتفتح الشات، وإحنا متطورين ومبدعين، وأنا أشتغلت مع نجوم كبار زي الهضبة وتامر حسني وتامر عاشور.

تعليق رامي صبري

وقد نشر الفنان رامي صبري مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستجرام”، علّق فيه على الجدل المثار حول تصريحاته بشأن عدم تعاونه مع بعض الشعراء والملحنين بدافع عدم التجديد.

وقال رامي صبري في الفيديو إن هناك من لم يعجبهم حديثه السابق، موضحًا: “أيوة ده حقيقي، أنا مش هعمل أغاني لمجرد إنها بتتبعتلي، أنا بختار الجديد والمختلف”.

وأضاف أنه يسعى لتقديم أعمال فنية متطورة، مشيرًا إلى أن عدد المطربين في السوق محدود مقارنة بعدد الشعراء والملحنين، قائلاً من غير المنطقي التعاون مع عدد كبير بشكل عشوائي.

واختتم رامي صبري حديثه بتوجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامه ودعمه للفنانين.