عروض سعودية ضخمة تلاحق كونتي.. والمدرب الإيطالي يفضل وجهة مفاجئة

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تلقي المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عرضين مغريين من أندية الدوري السعودي، تمهيدًا لتولي أحدهما بداية من الموسم المقبل، عقب رحيله عن نابولي.

رواتب تتجاوز إنزاجي

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن العرضين السعوديين يتضمنان راتبًا سنويًا ضخمًا يفوق ما يحصل عليه مواطنه سيموني إنزاجي مع الهلال، والذي يقدر بنحو 25 مليون يورو سنويًا.

ورغم الإغراءات المالية الكبيرة، لم تكشف الصحيفة عن هوية الناديين اللذين يسعيان للتعاقد مع المدرب الإيطالي المخضرم.

فنربخشه الخيار الأول

وأوضحت التقارير أن كونتي يضع تدريب فنربخشه على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، رغم أن العرض التركي يقل كثيرًا من الناحية المالية، إذ يمنحه راتبًا سنويًا يبلغ 15 مليون يورو فقط.

الانتخابات تحسم القرار

ويبقى مستقبل المدرب الإيطالي مرتبطًا بنتائج انتخابات رئاسة فنربخشه المقرر إجراؤها خلال الأيام المقبلة، حيث يرتبط اسم كونتي بالمرشح هاكان صافي، الذي توصل لاتفاق مبدئي معه لتولي القيادة الفنية للفريق حال فوزه بالانتخابات.

مسيرة حافلة بالألقاب

ويعد كونتي أحد أبرز المدربين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، بعدما قاد تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2016-2017، كما توج بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات، بواقع ثلاثة ألقاب مع يوفنتوس ولقب مع إنتر ميلان وآخر مع نابولي.