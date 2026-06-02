رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات الطب البيطري ويؤكد انتظام اللجان

أكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية مناسبة تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط، مع المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات بمختلف الكليات، بما يضمن تطبيق القواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والشفافية.

وفي هذا الإطار، أجرى الأستاذ الدكتور ناصر مندور جولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكلية الطب البيطري لمتابعة انتظام سير الامتحانات والاطمئنان على توافر سبل الراحة والدعم للطلاب داخل اللجان.
وتُعقد امتحانات كلية الطب البيطري تحت الإشراف العام للأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، اللذين يتابعان بصفة مستمرة انتظام أعمال الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة أمينة دسوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة دعاء حسني، رئيس قسم التوليد بالكلية، حيث رافقوه خلال الجولة التفقدية داخل اللجان الامتحانية.

وشملت الجولة متابعة امتحانات طلاب البرامج المميزة، حيث أدى طلاب الفرقة الأولى امتحان مادة التشريح وبلغ عددهم 49 طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الفرقة الثانية بالبرامج المميزة امتحاناتهم وبلغ عددهم 48 طالبًا وطالبة.
كما تابع رئيس الجامعة امتحانات طلاب الفرقة الثانية بالبرنامج العام، الذين أدوا امتحان مادة الفسيولوجي خلال الفترة الصباحية، وبلغ عددهم 450 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات خلال اليوم إلى 547 طالبًا وطالبة.

وخلال تفقده للجان، اطمأن الأستاذ الدكتور ناصر مندور على انتظام سير الامتحانات والتزام اللجان بالضوابط المنظمة، كما تابع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب داخل القاعات الامتحانية، مؤكدًا أهمية توفير الأجواء المناسبة التي تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل أداء ممكن.

وأشاد رئيس الجامعة بحسن تنظيم اللجان والجهود المبذولة من إدارة كلية الطب البيطري وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في متابعة أعمال الامتحانات، بما يسهم في خروجها بصورة منظمة تعكس مستوى الانضباط والالتزام الذي تحرص الجامعة على ترسيخه في مختلف كلياتها.

