وكيل صحة بني سويف يعتمد توزيع 154 طبيبًا بشريًا وفقًا للمجموع والرغبات

اعتمد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم "الثلاثاء"، توزيع عدد 154 طبيبًا بشريًا، وذلك بموجب القرار رقم 135 لسنة 2026، في إطار دعم المنظومة الصحية بالكوادر الطبية اللازمة بمختلف الإدارات والمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، أن عملية التوزيع تمت بكل شفافية ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، حيث جرى توزيع الأطباء طبقًا للمجموع والرغبات التي سبق تسجيلها، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع.

وأشار إلى أن مديرية الصحة حريصة على تطبيق أعلى درجات النزاهة والوضوح في جميع الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للأطباء الجدد وتلبية احتياجات العمل داخل المنشآت الصحية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتمت إجراءات التوزيع فى حضور الدكتور احمد اشرف مدير الرعايه الأساسية بالمديرية والدكتور مصطفى عبده مدير مركز المعلومات والتوثيق وهناء احمد عزوز مدير إدارة الموارد البشرية.