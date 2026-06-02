روبيو: لا رفع للعقوبات عن إيران مقابل فتح هرمز.. والملف النووي هو الفيصل
الكونغو الديمقراطية تعيد فتح مطار بونيا بعد إغلاق احترازي بسبب تفشي إيبولا
واشنطن : عصر المسيّرات يفرض تهديدا عالميا .. وإيران لا تزال تحتفظ بمخزون كبير
تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
مصر وإيطاليا تطلقان أول منتدى للتعليم التقني لدول البحر المتوسط.. شراكات دولية لمهارات المستقبل
إسرائيل تهدد باستهداف بيروت: لن تبقى هادئة إذا تواصلت هجمات حزب الله
حادث أبنوب.. قبيلة آل عمار بقرية السوالم تعلن العفو وتتقبل العزاء في فقيدها
الله أكبر.. عباس شومان يعلن إنهاء خصومة ثأرية في أسيوط استجابة لشيخ الأزهر
الزراعة : مصر تستضيف الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية لمكافحة التصحر استعدادًا لـ "COP17"
مصر و7 دول تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته
الصحة تنشر نموذج إجراءات مكافحة العدوى للتعامل مع إيبولا
محمد عبداللطيف: 87% نسبة حضور الطلاب وانخفاض كثافات الفصول لأقل من 50 طالبًا
إبراهيم حسن : كأس العالم فرصة استثنائية للاعبينا .. ونستهدف كتابة تاريخ جديد للفراعنة

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني يواصل تنفيذ برنامج إعداد مكثف استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على أهمية تجهيز اللاعبين للتعامل مع فارق التوقيت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورتس"، أن الجهاز الفني يولي اهتمامًا كبيرًا لمسألة التأقلم مع فارق الساعات الذي يصل إلى 7 ساعات، لما له من تأثير مباشر على تركيز اللاعبين وجاهزيتهم خلال البطولة.

وأشار إلى أنه يحرص باستمرار على تذكير اللاعبين بقيمة المشاركة في كأس العالم، خاصة في ظل غياب المنتخب المصري عن بعض النسخ السابقة من البطولة، مؤكدًا أن التواجد في المونديال يعد إنجازًا كبيرًا وفرصة استثنائية يجب استغلالها بالشكل الأمثل.

وأضاف أن مستوى اللاعبين يتأثر بالعديد من العوامل، في مقدمتها التغيرات المستمرة في الظروف الفنية والإدارية داخل الأندية، وهو ما ينعكس على الأداء من فترة لأخرى.

وشدد مدير المنتخب على ضرورة أن يستغل كل لاعب فرصة المشاركة في كأس العالم 2026 لإظهار أفضل ما لديه، مؤكدًا أن هناك لاعبين بذلوا جهودًا كبيرة وكافحوا طويلًا من أجل تحقيق حلم التواجد في النهائيات.

وأعرب إبراهيم حسن عن سعادته بالمشاركة في البطولة ومواجهة أقوى منتخبات العالم، مؤكدًا أن المنتخب المصري أمام حدث تاريخي يتطلب أقصى درجات التركيز والاجتهاد من جميع العناصر.

ووجه رسالة للاعبين طالبهم خلالها بالاستمتاع بأجواء البطولة وتحمل المسؤولية كاملة، مع الحفاظ على أعلى درجات التركيز أمام المنافسين، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ينتظر من الجميع تقديم أفضل مستوياتهم من أجل تحقيق نتائج مشرفة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب سيبذل كل ما لديه خلال البطولة، معتمدًا على العمل الجاد والإصرار، من أجل كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية.

