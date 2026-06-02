عمرو الحديدي يفتح النار على توروب : دمر اللاعبين نفسيا

شن عمرو الحديدي مدافع الاهلي السابق هجومًا حادًا على المدير الفني للأهلي «توروب»، بسبب طريقة تعامله مع بعض اللاعبين داخل الفريق، مؤكدًا أن هناك عناصر مميزة لم تحصل على التقدير والدعم الكافي.

وقال عمرو الحديدي، خلال تصريحات إذاعية: «محمد بن رمضان أحسن لاعب 8 في إفريقيا، وييس توروب حكم عليه بالإعدام»، في إشارة إلى ابتعاده عن المشاركة وعدم استغلال إمكانياته بالشكل الأمثل.

وأضاف الحديدي: «عمرو الجزار لما زهق من توروب قال طيب ما أروح أتجوز أحسن»، منتقدًا حالة الإحباط التي وصل إليها بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وتابع: «كان لازم يتم احتواء اللعيبة دي من مدير فني ذكي بيتعامل نفسي قبل ما يتعامل فني، لكن ده محصلش»، مؤكدًا أن الجانب النفسي كان غائبًا في إدارة الفريق مؤخرًا.