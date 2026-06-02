الشركة المنفذة لبناء استاد المصرى لكامل أبو علي على عودة الفريق للتدريب بملعبه نهاية أغسطس المقبل

كشف كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري عن اجراءه اتصالًا هاتفيًا باللواء مهندس خالد ماضي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات المسئولة عن تنفيذ مشروع ستاد النادي المصري الجديد والمهندس محمد كساب مدير المشروع وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمشروع والخطة الزمنية للانتهاء منه ليكون جاهزًا لاستضافة مباريات النادي المصري وتدريباته قبيل انطلاق الموسم الجديد.

كامل أبو علي على عودة المصري للتدريب بملعبه نهاية أغسطس المقبل

واكد رئيس المصري تلقيه تأكيد خلال الاتصال من مسئولي الشركة على الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستاد بنهاية شهر أغسطس المقبل وهو الأمر الذي يعني استضافة مباريات المصري بالدوري بعد عدة جولات من بدء منافسات الموسم الجديد.