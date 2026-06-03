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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يطلق أكبر خطة لمكافحة حرائق الغابات في تاريخه لصيف 2026

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أطلق الاتحاد الأوروبي أكبر خطة استجابة مشتركة لمكافحة حرائق الغابات في تاريخه استعداداً لصيف 2026، في ظل تزايد مخاطر الحرائق واتساع نطاقها في أنحاء القارة الأوروبية نتيجة موجات الحرارة والجفاف المتكررة.

وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها ستتولى تمويل وتنسيق نشر 777 رجل إطفاء من 14 دولة أوروبية في مناطق عالية الخطورة تشمل قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، وذلك في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى مشاركة منذ إطلاق برنامج التمركز المسبق لفرق الإطفاء عام 2022، فيما ستكون 22 طائرة إطفاء وخمس مروحيات من الأسطول الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم الدول التي قد تواجه ضغوطاً كبيرة خلال موسم الحرائق.

وقالت المفوضية إن مواسم حرائق الغابات أصبحت أطول وأشد تدميرًا من السابق، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جاهزيته عبر توفير المزيد من رجال الإطفاء والطائرات والخبرات الفنية لدعم الخدمات الوطنية عند الحاجة.

وسيتم دعم هذه الجهود من خلال مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على مدار الساعة، حيث سيتولى مراقبة المخاطر وتنسيق عمليات الانتشار بالاعتماد على التحليلات الجوية والعلمية المتخصصة.

كما سيعزز المركز قدراته الرقابية بمشاركة خبراء إضافيين في حرائق الغابات من الدول الأعضاء والدول المشاركة، إلى جانب متخصصين من المؤسسات العلمية المتعاونة مع المفوضية الأوروبية.. حسب البيان.

وسيواصل النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات تقديم توقعات مستمرة لمخاطر اندلاع الحرائق، بينما ستوفر خدمات الأقمار الصناعية الأوروبية، بما في ذلك برنامج "كوبرنيكوس"، خرائط طوارئ وتحليلات جغرافية مكانية لدعم عمليات اتخاذ القرار ميدانياً.

وأضاف البيان أن من بين الدول المستفيدة كرواتيا؛ حيث ستحصل على طائرتين برمائيتين متوسطتان وقبرص ستحصل على طائرتين، إضافة إلى أربع طائرات خفيفة ممولة عبر أدوات أوروبية أخرى والتشيك وفرنسا واليونان وإيطاليا ومقدونيا الشمالية.

الاتحاد الأوروبي مكافحة حرائق الغابات ف أنحاء القارة الأوروبية

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