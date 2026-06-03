رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت لمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اجتماع لجنة المنشآت الجامعية لمتابعة معدلات تنفيذ المشاريع الإنشائية والاستثمارية بالجامعة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس رئيس الجامعة، معدلات تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2025/2026م، بالإضافة إلى النظر في البنود التي تمت إضافتها بالمشاريع الإنشائية الجديدة التى تنفذ بالجامعة، وذلك في ضوء التحول لجامعة مستدامة.

وتشتمل البنود على “إنشاء محطات طاقة شمسية وربطها بالشبكة العمومية، واعتماد وحدات موفرة للكهرباء، وعمل وحدات لشحن السيارات بالكهرباء بمنى جراج ومركز خدمة السيارات بالجامعة، وعمل عزل حراري باستخدام طبقات عازلة بين الجدران”.

كما استعرض الجيزاوى، تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة بنود الأسعار بمشروع مستشفى الجامعي الجديد، والخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2026-2027.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة والدورية لكل المشروعات الإنشائية والتطويرية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تدعم العملية التعليمية وتحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة بشبرا والمستشار الهندسي للجامعة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، ومحمد دياب أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومديري عموم الإدارة الهندسية، والتخطيط، وأمانة المجالس.