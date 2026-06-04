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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق يعلن الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام

العلم العراقي
العلم العراقي
محمود نوفل

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام على رحيل المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، أفادت وسائل إعلام عراقية بوفاة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض في أحد مستشفيات العاصمة بغداد.

في سياق آخر ط؛ أعلن مسئولون أمريكيون وبريطانيون عن وفاة جندي أمريكي وجندي بريطاني خلال تدريب عسكري في العراق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ووقعت الوفيات  في قاعدة جوية في أربيل بمنطقة كردستان شمال العراق، حيث احتفظت الولايات المتحدة بوجودها، حسبما ذكر الجيش الأمريكي في منشور على موقع إكس.

وأضاف البيان أنه سيتم حجب هوية الجندي لمدة 24 ساعة بعد إبلاغ عائلته.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في منشور منفصل، إنه تم إخطار عائلة الجندي البريطاني وطلبت "فترة سماح" قبل الكشف عن المزيد من التفاصيل.

رئيس وزراء العراق العراق إعلان الحداد في العراق وفاة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض مستشفيات بغداد

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