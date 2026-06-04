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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وصول سفينة الخدمات البترولية "فخر 1" وانضمامها لأسطول قناة السويس

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة


أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المُتكاملة"فخر 1" لشركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة، وذلك بعد عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من الصين، وذلك تمهيداً لانضمامها لأسطول الوحدات البحرية بالهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن رحلة سفينة الخدمات البترولية استغرقت 33 يومًا دون توقف منذ انطلاقها من الصين وذلك بعد اكتمال بناؤها بترسانة  Ningde Tai Jinzhou Yuajin، لتعبر قناة السويس لتصل إلى وجهتها الأخيرة بشركة التمساح لبناء السفن.

يبلغ طول سفينة الخدمات البترولية" فخر 1" 64.8 مترا، وعرضها 16 مترا، بغاطس 5 أمتار ، وهي مجهزة لإعاشة طاقم مكون من 60 فرد.

وتمتاز سفينة الخدمات البترولية "فخر 1" بأنها مصممة وفقاً للتكنولوجيا الأحدث عالمياً لأنظمة تشغيل الوحدات البحرية الموفرة فى استهلاك الوقود، كما أنها مجهزة لأعمال الغطس و تعمل الوحدة بنظام DP2 الذي يسمح لها بتثبيت الوحدة في مكانها دون الحاجة لرمي المخطاف.

شهد مراسم استقبال سفينة الخدمات البترولية الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، والمهندس عبد الحكيم زكريا مدير إدارة الشركات، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، والمهندس طارق مخاريطه رئيس مجلس إدارة شركة القناة للرباط وأنوار السفن، والمهندس أحمد جلال رئيس مجلس إدارة شركة الحبال.

وخلال مراسم الاستقبال، أكد الفريق أسامة ربيع أن السفينة هي الأولى من نوعها في مصر المُجهزة للعمل كسفينة استكشاف جغرافي Geo survey في استخدامات الجسات البحرية والاستكشافات البترولية بما يُساهم في دعم جهود الدولة المصرية للتوسع في مجال اكتشافات الغاز والبترول، من خلال تعزيز الأسطول المصري بوحدات تواكب التكنولوجيا الأحدث عالميًا، وبما يُحقق وفراً اقتصاديًا بتوفير العملة الصعبة، بدلًا من الاعتماد على وحدات مملوكة لشركات أجنبية.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أنه من المقرر بدء تجهيزات استلام سفينة الخدمات البترولية "فخر 1" فى وجود هيئة الاستشارات الانجليزية ABL، وذلك بعد تجهيز سفينة الخدمات بمعدات الغطس، إيذاناً برفع العلم عليها خلال الفترة المُقبلة.

وأوضح رئيس الهيئة أن السفينة"فخر 1" ستعمل في منطقة أبو رديس في البحر الأحمر ضمن بنود التعاقد مع شركة بتروبيل إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول، على أن تبدأ العمل الفعلي خلال شهر يوليو المُقبل بمشيئة الله.

وشدد الفريق أسامة ربيع على حرص الهيئة على دعم وتعزيز قدرات أسطولها البحري بمختلف الوحدات البحرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه يجري حالًيا استكمال المباحثات لبناء سفينة خدمات بترولية مماثلة للسفينة فخر 1 للعمل في مجال الاكتشافات البترولية.

وعلى هامش الاحتفالية، حرص رئيس الهيئة على تفقد السفينة" فخر 1" من الداخل والتقاط صور تذكارية مع طاقم السفينة والعاملين بالشركة.

وفي ضوء مشاركة شركة التمساح لبناء السفن في مشروع كوبري النصر العائم 2 ، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره وامتنانه لكافة المشاركين في المشروع، مثمناً جهودهم المُخلصة في تحقيق هذا الإنجاز  وإنهاء كافة الأعمال بكفاءة وخلال وقت قياسي.

وأضاف رئيس الهيئة أن المرحلة الراهنة هي مرحلة جني الثمار بعد فترة من العمل الجاد لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة للهيئة في سعيها نحو تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات جديدة وزيادة أرباح شركاتها التابعة.

جدير بالإشارة، أن سفينة الخدمات البترولية "فخر 1" مملوكة لتحالف يضم شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة لرباط وأنوار السفن وشركة القناة للحبال، وتعد هي السفينة الرابعة ضمن أسطول سفن الخدمات البترولية المشغلة بواسطة شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة والتي يضم أسطولها سفن الخدمات "أمان" و "أحمد فاضل" و"بدر".


              

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