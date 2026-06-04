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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير والقنصل المصري بكوت ديفوار يؤازران البعثة المصرية في بطولة أفريقيا للسلاح

السفير والقنصل المصري بكوت ديفوار يؤازران البعثة المصرية في بطولة أفريقيا للسلاح
السفير والقنصل المصري بكوت ديفوار يؤازران البعثة المصرية في بطولة أفريقيا للسلاح
أ ش أ

 حرص السفير المصري في كوت ديفوار شريف سيف على التواجد في منافسات بطولة أفريقيا للسلاح المقامة حاليًا خلال الفترة ما بين 1 وحتى 5 يونيو الجاري، وذلك لمؤازرة ودعم البعثة المصرية المشاركة في البطولة.

وجاءت زيارة السفير إلى صالة المنافسات في إطار دعم الدولة المصرية لأبنائها من الرياضيين في مختلف البطولات القارية والدولية، حيث تابع جانبًا من المباريات وحرص على تقديم الدعم المعنوي للاعبين والجهاز الفني، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به أبطال مصر خلال المنافسات.

ورافق السفير خلال الزيارة، القنصل المصري شريف الطاهر وكان في استقبالهما كابتن احمد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري ورئيس البعثة، وحرصو على متابعة المباريات وتقديم الدعم للبعثة المصرية، والتواجد إلى جانب اللاعبين داخل الصالة، لتوفير كافة سبل الدعم خلال فترة المشاركة في البطولة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار الدعم الدبلوماسي المستمر للبعثات الرياضية المصرية في الخارج، وحرص السفارات المصرية على مؤازرة الرياضيين خلال مشاركاتهم الدولية والقارية المختلفة.

وكانت البعثة المصرية قد أنهت منافسات الفردي في البطولة محققة 3 ميداليات في اليوم الثالث، بواقع ذهبية وبرونزيتين، حيث فاز عبد الرحمن طلبة بالميدالية الذهبية في سلاح الشيش، فيما حصل محمد حمزة على الميدالية البرونزية بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي بسلاح الشيش، كما فازت نجوى نوفل بالميدالية البرونزية في سلاح السيف للسيدات.

وبذلك تصدرت مصر جدول ترتيب الميداليات بعد انتهاء منافسات الفردي برصيد 13 ميدالية، بواقع 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و8 ميداليات برونزية.

ويقود المنتخبات الوطنية فنيًا كل من الكابتن خالد شريف والكابتن سامح مجدي، فيما يرأس البعثة الدكتور أحمد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري للسلاح بينما يرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم المدير الإداري للمنتخبات الوطنية، والدكتور أحمد عبد الغني طبيب العلاج الطبيعي، والدكتورة غادة عاطف أخصائي التأهيل الحركي.

وتشهد البطولة حضور كابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد الدولي للسلاح،

السفير المصري في كوت ديفوار شريف سيف منافسات بطولة أفريقيا للسلاح ودعم البعثة المصرية المشاركة في البطولة

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