أمل الحناوي: الأنظار تتجه إلى مصير المفاوضات الجارية بين التسوية الدبلوماسية ومخاطر التصعيد في المنطقة

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إنّ الشرق الأوسط يمر بواحدة من أكثر المراحل حساسية وتعقيدا وتتصاعد المؤشرات على استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وسط تداخل المسارات السياسية والعسكرية.

وأضافت "الحناوي"، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وبينما تواصل واشنطن وتل أبيب ممارسة الضغوط على طهران بشأن برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي، تقول إيران إنها تتمسك بخيار التفاوض مع الحفاظ على ثوابتها الاستراتيجية".

وتابعت: "وفي ظل تبادل الرسائل السياسية والتلويح بخيارات التصعيد، تتجه الأنظار إلى مصير المفاوضات الجارية وما إذا كانت ستقود إلى تسوية دبلوماسية أم إلى مرحلة جديدة من المواجهة وعدم الاستقرار في المنطقة".

وذكرت، أن إيران حملت الولايات المتحدة مسؤولية تعطيل المسار الدبلوماسي بسبب ما أسمته "مواقفها المتناقضة" مؤكدة أنّ تأخر التوصل لاتفاق سببه انعدام ثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان".