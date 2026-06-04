خبير تنمية بشرية يقدم نصائح نفسية لطلاب الشهادات قبل امتحانات الترم الثاني

كشف الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية استعدادًا لامتحانات الترم الثاني، مؤكدًا أن التعامل النفسي الصحيح مع النتائج غير الموفقة يبدأ من فهم أن التعثر لا يعني الفشل، وإنما تأجيل النجاح فقط.

وأوضح إلياس، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، أن الطالب قد ينجح في بعض المواد ويتعثر في أخرى، وهو أمر طبيعي يعكس الفروق الفردية واختلاف القدرات بين الطلاب.

تنظيم الوقت مفتاح النجاح

وشدد خبير التنمية البشرية على أهمية تنظيم الوقت خلال فترة المذاكرة، موضحًا أن قضاء اليوم بالكامل في الدراسة قد يأتي بنتائج عكسية، لذلك يجب تخصيص وقت للراحة وممارسة الأنشطة اليومية والخروج مع الأصدقاء للحفاظ على التوازن النفسي.

ابدأ بما تتقنه

ونصح إلياس الطلاب بالبدء بالمقررات التي سبق فهمها وإتقانها، موضحًا أن هذه الطريقة تساعد على استعادة الثقة بالنفس وتحفيز الذهن للعودة إلى أجواء المذاكرة بكفاءة أكبر.

وأشار إلى أن استعادة لياقة المذاكرة تدريجيًا تساهم في رفع التركيز وتقليل التوتر خلال فترة الامتحانات.