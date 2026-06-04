بثينة كشك : انخفاض كثافات الفصول إلى 41 طالبًا إنجاز غير مسبوق

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم السابق والخبيرة التربوية، إن المؤشرات الخاصة بخطة تطوير التعليم في مصر خلال الفترة من 2024 حتى 2026 تعكس تقدمًا حقيقيًا وملموسًا على أرض الواقع داخل المدارس، مشيرة إلى أن ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الأخير يُعد من المؤشرات غير المسبوقة في قطاع التعليم.



التحقق من مصداقية الأرقام

وأوضحت كشك، خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأرقام التي تم الإعلان عنها ليست مجرد بيانات نظرية، بل تستند إلى ما وصفته بـ”الهندسة الإدارية” داخل المنظومة التعليمية، والتي تقيس بشكل دقيق مدى واقعية هذه النتائج على أرض الواقع، مؤكدة أن هذا المفهوم يساهم في التحقق من مصداقية الأرقام المعلنة.



انخفاض الكثافات الطلابية

وأضافت أن من أبرز المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها انخفاض الكثافات الطلابية داخل الفصول من 63 طالبًا إلى نحو 41 طالبًا، وهو ما وصفته بأنه تطور كبير وغير مسبوق، يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة العملية التعليمية.

ارتفاع نسب حضور الطلاب

كما أشارت إلى ارتفاع نسب حضور الطلاب داخل المدارس لتصل إلى نحو 87% وفق ما أُعلن خلال المؤتمر، معتبرة أن هذه النسبة تمثل طفرة حقيقية في انتظام العملية التعليمية، ولم يتم الإعلان عن مثلها في سنوات سابقة.

استغلال المساحات غير المستغلة

ولفتت الخبيرة التربوية إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة استغلال المساحات غير المستغلة داخل المدارس وتحويلها إلى فصول تعليمية جديدة، حيث تم الاستفادة من نحو 87 ألف فراغ كانت غير مستخدمة، بما ساهم في تقليل الكثافات بشكل ملحوظ.

تطبيق برامج تطويرية

وأكدت أن هذه الإجراءات، إلى جانب تطبيق برامج تطويرية أخرى، أدت إلى زيادة نسب الحضور وتقليل الضغط داخل الفصول، مشددة على أن ما تحقق لم يعد مجرد أرقام على الورق، بل نتائج ملموسة يلمسها الواقع التعليمي داخل المدارس.

مسار الإصلاح التعليمي

واختتمت كشك تصريحاتها بالتأكيد على أن ما تم عرضه من أرقام وإحصائيات خلال المؤتمر يعكس حالة إيجابية في تطوير التعليم، ويؤكد أن هناك تقدمًا حقيقيًا في مسار الإصلاح التعليمي خلال الفترة الأخيرة.

