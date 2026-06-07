البطاطس بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد بالوادي الجديد

​شهدت منافذ البيع الحكومية المخفضة بمحافظة الوادي الجديد إقبالا من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليوم الأحد، الموافق 7 يونيو 2026م، حيث واصلت الوحدات المحلية جهودها المكثفة لتوفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبتنفيذ تعليمات رؤساء المراكز.

طرح كميات وزيرة من الخضوات والفاكهة بمنافذ القرى

وقامت الوحدات المحلية بتعزيز منفذ بيع الشباك الواحد بكافة أصناف، الخضراوات، الفاكهة، والسلع التموينية، وذلك لضمان وصول الاحتياجات اليومية للمواطنين بكل سهولة ويسر، وذلك ضمن خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتفعيل الدور المجتمعي للوحدة المحلية في توفير بدائل آمنة ومباشرة للسلع الضرورية، بما يضمن استقرار المنظومة التموينية وتقديم أفضل خدمة ممكنة لأهالي القرى والمدن بالمحافظة.

وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالى:

طماطم صلصة 15 جنيها

طماطم درجة أولى 25 جنيها

بطاطس 5 جنيهات

بصل أبيض 12.5 جنيها

بصل أحمر 12.5 جنيها

خيار 20 جنيها

كوسة 20 جنيها

جزر 25 جنيها

باذنجان رومی 15 جنيها

باذنجان عروسی 25 جنيها

فلفل رومی 25 جنيها

عنب 65 جنيها

فلفل شطة 25 جنيها

مانجو 90 جنيها

خوخ 60 جنيها

مشمش 65 جنيها

برتقال عصير 20 جنيها

موز 35 جنيها

ليمون 70 جنيها

كنتالوب 30 جنيها

تفاح 80 جنيها

نبق عماني 60 جنيها

كيوى 100 جنيه.