تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية والإسكندرية اليوم.. ماذا حدث؟

أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات المركزية بتعليم القليوبية تابعت الورقة المتداولة المنسوبة لامتحان مادة الهندسة، الذى أداه طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، وتم فحصها ومراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها لامتحان الهندسة الذى يؤديه الطلاب داخل اللجان.

وأوضحت المصادر أن الفحص أثبت عدم مطابقة الورقة المتداولة لامتحان مادة الهندسة الخاص بالشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر صفحات الغش الإلكترونى لا يمت بصلة لورقة الأسئلة الأصلية.

وكانت بعض جروبات الغش الإلكترونى، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، تداولت، اليوم الأحد، صورا لورقة زعم أنها تخص امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد مرور نحو 11 دقيقة من بدء الامتحان داخل اللجان.

وأضافت المصادر، أن غرفة العمليات تواصل متابعة جميع ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات الغش الإلكترونى على مدار الساعة، لرصد أى محاولات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور أو التشكيك فى انتظام سير الامتحانات.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على انتظام أعمال الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة، وسط إجراءات رقابية وتنظيمية مشددة، مؤكدة التعامل الفورى مع أى مخالفات أو محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، بما يضمن توفير مناخ مناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم فى هدوء وانضباط.

الإسكندرية

نفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الصور والأسئلة المتداولة لا تمت بصلة لامتحان محافظة الإسكندرية.

لا تمت لنا بصلة.. فحص الصور المتداولة والتحقق من مصدرها

وأكدت المديرية أن غرف العمليات المركزية والفرعية تابعت فورًا ما جرى تداوله، وتم فحص الصور المتداولة والتحقق من مصدرها، حيث تبين عدم ارتباطها بامتحان الجبر الذي أداه الطلاب اليوم داخل اللجان.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات لموقع صدى البلد، أن الجهات المختصة تتابع الواقعة لرصد مصدر الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين في نشر معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

ودعت المديرية الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الاعتماد على مصادر غير رسمية، مؤكدة أن البيانات الصادرة عن المديرية وصفحاتها الرسمية هي المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بأعمال الامتحانات.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية قد أدوا، اليوم الأحد، امتحاني مادتي الجبر والحاسب الآلي، وسط حالة من الانضباط داخل اللجان، ومتابعة ميدانية مستمرة من قيادات المديرية وغرف العمليات، لضمان انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات.