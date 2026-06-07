قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 7 جنيهات.. تراجع الطماطم وارتفاع البصل اليوم الأحد في الأسواق
فرنسا تواجه أيرلندا الشمالية وديًا قبل المونديال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي
انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم
حالة استنفار طبي بدار السلام.. كلب ضال يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات
استمرار تشغيل القطارين 1938 و1931 بين القاهرة وأسوان حتى الأحد القادم.. تعرف على المواعيد
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات
الرئاسة الفلسطينية: استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية وإرهاب المستوطنين يهددان الأمن
من رونالدو إلى بوشكاش.. أساطير صنعت المجد وعجزت عن معانقة كأس العالم.. حكايات تاريخية
إيران: واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة سفننا وسنرد على أي عمليات
الخارجية الإيرانية: لا اتفاق مع واشنطن دون الاعتراف بحق التخصيب ورفع العقوبات
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و971 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية والإسكندرية اليوم.. ماذا حدث؟

امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية
قسم المحافظات

أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات المركزية بتعليم القليوبية تابعت الورقة المتداولة المنسوبة لامتحان مادة الهندسة، الذى أداه طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، وتم فحصها ومراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها لامتحان الهندسة الذى يؤديه الطلاب داخل اللجان.

وأوضحت المصادر أن الفحص أثبت عدم مطابقة الورقة المتداولة لامتحان مادة الهندسة الخاص بالشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر صفحات الغش الإلكترونى لا يمت بصلة لورقة الأسئلة الأصلية.

وكانت بعض جروبات الغش الإلكترونى، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، تداولت، اليوم الأحد، صورا لورقة زعم أنها تخص امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد مرور نحو 11 دقيقة من بدء الامتحان داخل اللجان.

وأضافت المصادر، أن غرفة العمليات تواصل متابعة جميع ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات الغش الإلكترونى على مدار الساعة، لرصد أى محاولات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور أو التشكيك فى انتظام سير الامتحانات.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على انتظام أعمال الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة، وسط إجراءات رقابية وتنظيمية مشددة، مؤكدة التعامل الفورى مع أى مخالفات أو محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، بما يضمن توفير مناخ مناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم فى هدوء وانضباط.

 

الإسكندرية 

نفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الصور والأسئلة المتداولة لا تمت بصلة لامتحان محافظة الإسكندرية.

لا تمت لنا بصلة.. فحص الصور المتداولة والتحقق من مصدرها

وأكدت المديرية أن غرف العمليات المركزية والفرعية تابعت فورًا ما جرى تداوله، وتم فحص الصور المتداولة والتحقق من مصدرها، حيث تبين عدم ارتباطها بامتحان الجبر الذي أداه الطلاب اليوم داخل اللجان.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات لموقع صدى البلد، أن الجهات المختصة تتابع الواقعة لرصد مصدر الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين في نشر معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

ودعت المديرية الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الاعتماد على مصادر غير رسمية، مؤكدة أن البيانات الصادرة عن المديرية وصفحاتها الرسمية هي المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بأعمال الامتحانات.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية قد أدوا، اليوم الأحد، امتحاني مادتي الجبر والحاسب الآلي، وسط حالة من الانضباط داخل اللجان، ومتابعة ميدانية مستمرة من قيادات المديرية وغرف العمليات، لضمان انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات.

المحافظات تسريب الامتحان القليوبية الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

منتخب المغرب

من مفاجأة قطر إلى حلم أمريكا.. لماذا يراهن عمدة نيويورك على المغرب بـ كأس العالم 2026؟

فعاليات مكتبة مصر العامة

من الأسرة إلى الذكاء الرقمي.. مكتبات مصر العامة ترسخ صناعة الوعي وبناء الإنسان في المحافظات

حوادث طريق

مراقبون بامتحانات الشهادة الإعدادية يتعرضون لحوادث طريق في المنيا وقنا..تفاصيل

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد