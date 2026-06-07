قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد النني يحتفل بعقيقة نجله من زوجته المغربية.. شاهد
الرئيس السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية: حد عنده سؤال؟.. والقائد: الزيارة كانت مفاجئة
الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026
قداسة البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من كنائس ناشڤيل بأمريكا
أحمد موسى: مصطفى شوبير تألق أمام البرازيل.. ورسائل ثقة من نجوم العالم قبل مواجهة بلجيكا
غداً بـ 6 أكتوبر.. مدبولي يفتتح خطوط إنتاج جديدة بمصنعين عالميين ويتفقد مصانع أخرى
ارتفاع حصيلة مصابي العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 20 شخصا
إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة
برشلونة يواجه أزمة جديدة تهدد أعمال تجديد ملعب كامب نو ومشروعات أخرى
في جولة تفقدية.. الرئيس السيسي يتابع سير الأعمال بالقيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة
ضياء السيد: مواجهة البرازيل كشفت عيوب منتخب مصر.. ومصطفى شوبير نجم المباراة
وزير النفط القطري يؤكد أهمية التنسيق بين الدول المنتجة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جميل عفيفي: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية تؤكد استمرار تطوير منظومة التدريب وفق النظم العالمية

جميل عفيفي
جميل عفيفي
رنا عبد الرحمن

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأكاديمية العسكرية المصرية تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الدورية التي يحرص عليها الرئيس لمتابعة تطور العملية التعليمية والتدريبية داخل المؤسسة العسكرية، والاطلاع على ما يتم إدخاله من تحديثات في المناهج والأساليب التدريبية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في مجالات التسليح وفنون القتال.

وخلال مداخلة له عبر قناة “إكسترا نيوز”، أوضح عفيفي أن استراتيجية التطوير داخل القوات المسلحة المصرية، والتي بدأت ملامحها منذ عام 2014، ارتكزت بشكل أساسي على تحديث منظومة التعليم والتدريب العسكري، وهو ما يفسر الاهتمام الرئاسي المستمر بمتابعة هذا الملف عن قرب، إلى جانب تطوير البنية المؤسسية للأكاديمية ونقل جزء من أنشطتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن منظومة القيادة الحديثة للدولة.

وأضاف أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة وجاهزية القوات المسلحة المصرية، من خلال المتابعة المباشرة لمستوى إعداد الضباط والطلبة والجنود، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتغيرة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن عمليات التحديث المستمرة في نظم التسليح والتدريب أسهمت في تعزيز قدرة الجيش المصري على حماية الحدود والتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية المحتملة.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية يحمل رسالة واضحة بشأن أهمية إعداد كوادر عسكرية متكاملة تجمع بين الكفاءة العلمية والقدرة القتالية، بحيث يكون الخريج مؤهلًا ليس فقط للتعامل مع الميدان، وإنما لامتلاك مهارات التخطيط واتخاذ القرار والإدارة في مختلف الظروف.

واختتم بأن الاهتمام الرئاسي المباشر بملف الأكاديمية العسكرية يعكس رؤية الدولة في بناء أجيال جديدة من الضباط القادرين على مواكبة التطور التكنولوجي والعسكري عالميًا، بما يضمن استمرار تطوير القوة العسكرية المصرية على أسس علمية حديثة.

الطلبة الضباط الجنود اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

ترشيحاتنا

القمص سارافيم وديع

عظة الأحد على قناة ON تتناول معجزة إشباع الجموع وحنان الله الفائق

وزير الطيران

وزير الطيران يستقبل وزير البنية التحتية والنقل السوداني لتعزيز التعاون

البابا لاون والآباء الرهبان

البابا لاون يلتقي العائلة الأوغسطينية في إسبانيا ويدعو إلى نقل رسالة الوحدة للشباب

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد