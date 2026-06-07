جميل عفيفي: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية تؤكد استمرار تطوير منظومة التدريب وفق النظم العالمية

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأكاديمية العسكرية المصرية تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الدورية التي يحرص عليها الرئيس لمتابعة تطور العملية التعليمية والتدريبية داخل المؤسسة العسكرية، والاطلاع على ما يتم إدخاله من تحديثات في المناهج والأساليب التدريبية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في مجالات التسليح وفنون القتال.

وخلال مداخلة له عبر قناة “إكسترا نيوز”، أوضح عفيفي أن استراتيجية التطوير داخل القوات المسلحة المصرية، والتي بدأت ملامحها منذ عام 2014، ارتكزت بشكل أساسي على تحديث منظومة التعليم والتدريب العسكري، وهو ما يفسر الاهتمام الرئاسي المستمر بمتابعة هذا الملف عن قرب، إلى جانب تطوير البنية المؤسسية للأكاديمية ونقل جزء من أنشطتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن منظومة القيادة الحديثة للدولة.

وأضاف أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة وجاهزية القوات المسلحة المصرية، من خلال المتابعة المباشرة لمستوى إعداد الضباط والطلبة والجنود، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتغيرة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن عمليات التحديث المستمرة في نظم التسليح والتدريب أسهمت في تعزيز قدرة الجيش المصري على حماية الحدود والتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية المحتملة.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية يحمل رسالة واضحة بشأن أهمية إعداد كوادر عسكرية متكاملة تجمع بين الكفاءة العلمية والقدرة القتالية، بحيث يكون الخريج مؤهلًا ليس فقط للتعامل مع الميدان، وإنما لامتلاك مهارات التخطيط واتخاذ القرار والإدارة في مختلف الظروف.

واختتم بأن الاهتمام الرئاسي المباشر بملف الأكاديمية العسكرية يعكس رؤية الدولة في بناء أجيال جديدة من الضباط القادرين على مواكبة التطور التكنولوجي والعسكري عالميًا، بما يضمن استمرار تطوير القوة العسكرية المصرية على أسس علمية حديثة.