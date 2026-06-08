محمد شرف على أعتاب الأهلي كمساعد للمدير الفني الجديد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تحركات داخل النادي بشأن اختيار أسماء للعمل ضمن الجهاز الفني الجديد لفريق الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود شوقي عبر حسابه على موقع «فيسبوك» إن محمد شرف نحم القلعة الحمراء السابق بات الأقرب للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي كمساعد للمدير الفني المرتقب.

وأوضح شوقي أن محمد شرف يعد الخيار الأقرب حتى الآن لتولي منصب المدرب المساعد، سواء في حال التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة أو أي مدير فني آخر يتم الاتفاق معه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة النادي لتكوين جهاز فني متكامل يجمع بين الخبرات الأجنبية والعناصر المصرية، بما يضمن الاستقرار الفني داخل الفريق في المرحلة المقبلة.

