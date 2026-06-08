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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استلام 324 ألف طن قمح محلي منذ بداية الموسم واستمرار أعمال التوريد في بني سويف

توريد قمح ببني سويف
توريد قمح ببني سويف

تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون ببني سويف، استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري 2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي.

وأوضح وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن، أن إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" قد وصل إلى  323 ألف و923 طنًا، تم فرزها استلامها بمواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة ، مؤكدًا انتظام عمليات الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير إجراءات التوريد.
 

كما نوّه مدير التموين عن تكليفات محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبدالعزيز، باستمرار تقديم التيسيرات المطلوبة لأعمال التوريد وتذليل أي معوقات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع التشديد على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين دون أي تأخير، وتوفير مناخ تنافسي لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول تتجاوز ما تم توريده الموسم الماضي،لاسيما في ظل الأسعار التنافسية التي حددتها الحكومة بـ2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحة المُنزرعة هذا العام من القمح،بلغت 116 ألفًا و381 فدانًا، تنوعت بين الزراعة على مصاطب والزراعة الغفير بدار ، والزراعة على خطوط، والزراعة بنظام التسطير، فيما تضمنت الأصناف المنزرعة قمح الخبز مثل سدس 14 وجيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 ومصر 4، إلى جانب أصناف الديورم لإنتاج المكرونة مثل بني سويف 5 وبني سويف 7.

بني سويف توريد قمح قمح بني سويف

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