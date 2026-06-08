شركات الطيران الأوروبية تحذر من ارتفاع أسعار التذاكر بسبب خطط الكربون الجديدة

حذرت كبرى شركات الطيران الأوروبية من أن خطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق نظام تداول الانبعاثات ليشمل الرحلات الدولية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر وتكاليف الشحن الجوي، داعية بروكسل إلى التراجع عن هذه الخطوة.

وتدرس المفوضية الأوروبية إدراج الانبعاثات الناتجة عن الرحلات المغادرة من دول الاتحاد الأوروبي ضمن نظام تداول الانبعاثات، وذلك في إطار مراجعة مرتقبة الشهر المقبل، ويقتصر النظام حاليًا على الرحلات الجوية داخل أوروبا.

ويُلزم النظام شركات الطيران، إلى جانب المصانع ومحطات الطاقة وغيرها من القطاعات، بشراء تصاريح لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مع تقليص المعروض من هذه التصاريح تدريجيًا بهدف خفض الانبعاثات على المدى الطويل.

وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعرب رؤساء شركات إير فرانس-كيه إل إم وآي إيه جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا ورايان إير عن معارضتهم لتوسيع النظام ليشمل الرحلات خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وقالت الشركات إن "توسيع تسعير الكربون الأوروبي ليشمل الرحلات خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية سيزيد الأعباء على المسافرين والشركات الأوروبية من خلال رفع تكلفة تذاكر الطيران وخدمات الشحن الجوي".

وحملت الرسالة أيضًا توقيع رؤساء 15 شركة أخرى، من بينها إيزي جيت وإير بالتيك وتوي، وذلك بالتزامن مع اجتماع قادة صناعة الطيران العالمية في مدينة ريو دي جانيرو خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وأكدت الشركات أن الخطوة الأوروبية قد تضعف الجهود الدولية الرامية إلى خفض انبعاثات قطاع الطيران، وعلى رأسها برنامج "كورسيا" التابع للأمم المتحدة، والذي يفرض على شركات الطيران شراء أرصدة تعويضية للكربون لتغطية الزيادة في الانبعاثات الناتجة عن الرحلات الدولية، دون إلزامها بخفض الانبعاثات بصورة مطلقة.

وأضافت الرسالة أن أي توسع في نظام تداول الانبعاثات الأوروبي قد يقوض مصداقية برنامج "كورسيا"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بخفض تكاليف الامتثال للنظام الأوروبي لتتوافق مع المستويات المعتمدة في البرنامج الأممي.

وفي المقابل، ترى المفوضية الأوروبية أن توسيع النظام سيضمن معاملة متساوية بين شركات الطيران المختلفة، كما سيحول دون تعرض شركات الرحلات القصيرة داخل أوروبا لميزة تنافسية أقل مقارنة بالشركات التي تشغل رحلات دولية طويلة المدى.

وتبدي بروكسل شكوكًا بشأن قدرة برنامج “كورسيا” وحده على تحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطيران، إذ خلصت دراسة أُعدت للمفوضية الأوروبية عام 2021 إلى أن البرنامج الأممي قد لا يكون كافيًا لخفض الانبعاثات بالوتيرة المطلوبة، وربما يقوض أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية على المدى الطويل.