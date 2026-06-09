بأيدٍ تعمل على مدار الساعة.. الغربية تواصل أكبر حملة لإزالة التراكمات التاريخية بالمراكز والمدن

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أعمال الحملة المكبرة التي نُفذت اليوم بالمحطة الوسيطة (مشال) بمركز بسيون، والتي استهدفت رفع وإزالة التراكمات التاريخية المتراكمة، في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات البيئية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من 200 طن من المخلفات باستخدام معدات مراكز بسيون وكفر الزيات وحي أول طنطا، وذلك ضمن خطة دعم متبادل بين المراكز والمدن للتعامل السريع مع نقاط التراكم ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن العمل مستمر بشكل يومي في جميع المراكز والمدن دون توقف، مشددًا على أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.