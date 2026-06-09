قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة
وزير التخطيط لـ “الشيوخ”: خطة 2026/2027 “ديناميكية” لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
امتحانات الإعدادية 2026|أمهات مصر : الطلاب أكدوا سهولة هندسة القاهرة وانجليزي الجيزة
رئيس الوزراء: إصلاحات تشريعية لتيسير إجراءات برنامج الطروحات الحكومية
الأخ ضد أخيه في كأس العالم.. قصص عائلية تشعل مونديال 2026
تحرك حكومي جديد لدعم صناعة الخيل العربي الأصيل وجذب الاستثمارات
مجموعة مصر | صدمة لإيران قبل المونديال.. سحب حصتها من تذاكر كأس العالم
50 قرشا دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار صرف الدولار الآن
حرب تذاكر المونديال تشتعل.. إيران تتهم أمريكا بعرقلة وصول مشجعيها للمدرجات
استعلام معاش تكافل وكرامة بالبطاقة.. رابط مباشر
من حلم في باريس إلى البطولة الأكبر عالميا.. القصة الكاملة لميلاد كأس العالم
مورينيو يعود إلى مدريد لقيادة الريال رسميًا.. وتحركات سريعة وخطة ميركاتو واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعكس حجم الطموحات.. برلماني يعلن موافقته على خطة التنمية للعام المالي 2026/2027

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن النائب مهاب مجاهد، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، معربًا عن تطلعه إلى أن تعكس نتائج التنفيذ بنهاية العام حجم الطموحات التي تتضمنها الخطة.

 وأشار إلى أن نحو 66% من إجمالي استثمارات قطاع التعليم تأتي من القطاع الخاص، متسائلًا عن آليات الرقابة على كفاءة وجودة مؤسسات التعليم الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، طالب النائب خالد جلال بإيلاء قطاع الثقافة اهتمامًا أكبر ضمن أولويات الخطة، مؤكدًا أن الثقافة لا تقل أهمية عن التعليم وباقي القطاعات، لما لها من دور محوري في تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات ومحاولات التأثير على العقول، مشددًا على ضرورة دعمها باعتبارها أحد أهم أدوات معركة الوعي.

من جانبها، أكدت النائبة غادة البدوي أهمية زيادة الإنفاق على البحث العلمي وربطه بالعائد الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني، كما دعت إلى تعزيز جهود التحول الرقمي وتحقيق العدالة الرقمية بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات والتكنولوجيا الحديثة.

بدوره، أشار النائب عبد الدايم نصير إلى عدم كفاية الوقت المتاح أمام النواب للاطلاع الكامل على مشروع الخطة، مطالبًا بإرسال مشروعات القوانين والتقارير المهمة للأعضاء قبل مناقشتها بمدة مناسبة. كما شدد على ضرورة وضع معايير واضحة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المستهدفات، مع تقديم تقرير سنوي يوضح ما تحقق من أهداف الخطة . 

مشروع خطة التنمية الاقتصادية الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية مهاب مجاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الشهر العقاري

الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

كأس العالم

حكايات المونديال.. أغرب 10 وقائع فى تاريخ كأس العالم

عبد الرحمن فوزي

قصة بدأت في مونديال 1934.. من هو عبد الرحمن فوزي أول هداف مصري في كأس العالم؟

رشاد المتولي

رسمياً.. البنك الأهلي يضم رشاد المتولي ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر

بالصور

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويد

أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد