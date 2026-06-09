تعكس حجم الطموحات.. برلماني يعلن موافقته على خطة التنمية للعام المالي 2026/2027

أعلن النائب مهاب مجاهد، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، معربًا عن تطلعه إلى أن تعكس نتائج التنفيذ بنهاية العام حجم الطموحات التي تتضمنها الخطة.

وأشار إلى أن نحو 66% من إجمالي استثمارات قطاع التعليم تأتي من القطاع الخاص، متسائلًا عن آليات الرقابة على كفاءة وجودة مؤسسات التعليم الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، طالب النائب خالد جلال بإيلاء قطاع الثقافة اهتمامًا أكبر ضمن أولويات الخطة، مؤكدًا أن الثقافة لا تقل أهمية عن التعليم وباقي القطاعات، لما لها من دور محوري في تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات ومحاولات التأثير على العقول، مشددًا على ضرورة دعمها باعتبارها أحد أهم أدوات معركة الوعي.

من جانبها، أكدت النائبة غادة البدوي أهمية زيادة الإنفاق على البحث العلمي وربطه بالعائد الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني، كما دعت إلى تعزيز جهود التحول الرقمي وتحقيق العدالة الرقمية بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات والتكنولوجيا الحديثة.

بدوره، أشار النائب عبد الدايم نصير إلى عدم كفاية الوقت المتاح أمام النواب للاطلاع الكامل على مشروع الخطة، مطالبًا بإرسال مشروعات القوانين والتقارير المهمة للأعضاء قبل مناقشتها بمدة مناسبة. كما شدد على ضرورة وضع معايير واضحة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المستهدفات، مع تقديم تقرير سنوي يوضح ما تحقق من أهداف الخطة .