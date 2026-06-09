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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجموعة مصر | صدمة لإيران قبل المونديال.. سحب حصتها من تذاكر كأس العالم

منتخب إيران
منتخب إيران
إسراء أشرف

تلقى الاتحاد الإيراني لكرة القدم ضربة مفاجئة قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما فقد حصته المخصصة من تذاكر مباريات المنتخب خلال البطولة، في أزمة أثارت حالة من الاستياء بين الجماهير الإيرانية.

وأوضح الاتحاد الإيراني، في بيان رسمي، أن القرار تسبب في أزمة كبيرة للمشجعين الذين أنهوا بالفعل ترتيبات السفر والإقامة من أجل مؤازرة منتخب بلادهم في المونديال، مؤكدًا أن الآلاف كانوا يعتزمون التواجد في المدرجات لدعم الفريق خلال مشواره في البطولة.

وأشار البيان إلى أن الجماهير اعتمدت على الإجراءات والتعليمات التي تم الإعلان عنها سابقًا بشأن آلية حضور المباريات، قبل أن تتفاجأ بإلغاء الحصة المخصصة للتذاكر، ما وضع العديد من المشجعين أمام واقع صعب بعد استكمال استعداداتهم للسفر.

وتأتي هذه الأزمة قبل أيام قليلة من ضربة البداية لبطولة كأس العالم 2026، التي تشهد مشاركة المنتخب الإيراني ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ويخوض المنتخب الإيراني منافسات دور المجموعات إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، في مجموعة يتوقع أن تشهد صراعًا قويًا على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، نظرًا لتقارب المستويات وتنوع المدارس الكروية بين المنتخبات الأربعة.

الاتحاد الإيراني لكرة القدم إيران منتخب إيران كأس العالم أمريكا مونديال 2026

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