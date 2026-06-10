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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمال مصر: أي مساس بالنقابات في السودان تهديد مباشر للحرية النقابية

علم جمهورية مصر العربية
علم جمهورية مصر العربية
الديب أبوعلي

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تضامنه الكامل مع اتحاد عمال السودان، داعياً إلى موقف نقابي دولي أكثر فاعلية لدعم العمال السودانيين وحماية حقهم في التنظيم والعمل اللائق، وذلك خلال كلمة ألقاها ممثل الاتحاد في اجتماع فريق العمال.

وشدد الاتحاد على أن الأوضاع التي يشهدها السودان تمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية المبادئ التي تقوم عليها منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الحرية النقابية وحماية العمال وصون كرامتهم، مؤكداً أن ما يواجهه العامل السوداني من تحديات يمس حقه في الحياة الكريمة والأمان والعمل والتنظيم النقابي الحر.

وأوضح أن استهداف العامل في معيشته أو حقه في التنظيم يشكل تهديداً مباشراً لجوهر العدالة الاجتماعية وللأسس التي قامت عليها الحركة النقابية في العالم، مشيراً إلى أن اتحاد عمال السودان لا يحتاج إلى عبارات تعاطف أو بيانات بروتوكولية بقدر ما يحتاج إلى دعم نقابي عملي يضمن له الاستمرار في أداء دوره وتمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم دون ضغوط أو قيود.

إضعاف التنظيمات العمالية في السودان 

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن أي مساس بالعمل النقابي في السودان يعد مساساً مباشراً بمبدأ الحرية النقابية، محذراً من أن إضعاف التنظيمات العمالية هناك يفتح الباب أمام تقويض حقوق العمال في أماكن أخرى.

وجدد التأكيد على وقوفه، ومعه الحركة النقابية العربية، إلى جانب اتحاد عمال السودان دفاعاً عن حق العمال في التنظيم والحماية والعمل اللائق دون وصاية أو تهميش أو إقصاء، داعياً الشركاء الاجتماعيين والحركة النقابية الدولية إلى تجاوز حدود التضامن اللفظي والانتقال إلى خطوات أكثر فاعلية لحماية العمال وتعزيز استقلالية مؤسساتهم وإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة الاجتماعية.

كما أكد الاتحاد أن اتحاد عمال السودان لن يُترك وحيداً في مواجهة التحديات، وأن العامل السوداني يمثل جزءاً أساسياً من منظومة العدالة الاجتماعية الدولية، مشدداً على أن التضامن المعلن ليس تضامناً عاطفياً بل التزاماً نقابياً ثابتاً بالوقوف إلى جانب الحق النقابي والعامل أينما وجد.

واختتم الاتحاد كلمته بالتأكيد على أن وحدة الحركة النقابية تمنحها قوة وتأثيراً أكبر، وأن التراجع عن أداء دورها في مثل هذه اللحظات يمثل تفريطاً في جوهر رسالتها، مجدداً دعمه لاتحاد عمال السودان والحركة النقابية الحرة والعمال في مختلف أنحاء العالم.

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