ترامب: نجاة طياري أباتشي أمريكية بعد استهدافهم بمسيّرة إيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نجاة طياري مروحية أباتشي أمريكية بعد استهدافها بطائرة مسيّرة إيرانية تُعد " معجزة ".

وأضاف ترامب، في مقابلة هاتفية اليوم الأربعاء مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، أن الطائرة المسيرة الإيرانية التي أصابت المروحية علقت بين الطيارين، وكانت مشتعلة لكنها لم تنفجر، ما دفع الطيارين إلى الهبوط بالمروحية في المياه.

وأشار إلى أنه يدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران في ظل تعثر مفاوضات السلام، مؤكدًا أنه يقترب من استهداف محطات الطاقة والجسور داخل البلاد.

وقال ترامب: " قد أواصل التصعيد.. لقد أتيحت لهم فرصة لتوقيع اتفاق والنجاة ".