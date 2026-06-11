رئيس جامعة قناة السويس يتابع انتظام لجان امتحانات كلية الألسن

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة سير الامتحانات بمختلف الكليات، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة تتسم بالانضباط والهدوء، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي هذا الإطار، أجرى الدكتور ناصر مندور جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان الامتحانية بكلية الألسن، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة داخل اللجان، والتأكد من توافر الأجواء الملائمة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها مجدي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة تغريد أبو الخير، أمين الكلية، حيث رافقوا سيادته خلال الجولة التفقدية التي شملت عددًا من اللجان الامتحانية بالكلية.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجامعة سير الامتحانات واستمع إلى شرح حول آليات تنظيم العمل داخل اللجان والإجراءات المتبعة لضمان انتظام العملية الامتحانية، مشيدًا بحسن التنظيم والالتزام الملحوظ من جانب القائمين على أعمال الامتحانات، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في توفير الدعم اللازم للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وقد أدى امتحانات اليوم طلاب الفرقة الرابعة في مادة «آداب ونصوص وترجمة»، حيث بلغ عددهم 315 طالبًا وطالبة، فيما أدى طلاب الفرقة الثالثة امتحانات مادة «نصوص وترجمة»، وبلغ عددهم 465 طالبًا وطالبة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحاناتهم بكلية الألسن خلال هذا اليوم 780 طالبًا وطالبة، وسط حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان، ودون معوقات أثرت على انتظام سير الامتحانات.

وفي ختام جولته، شدد الدكتور ناصر مندور على ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتكثيف المتابعة الميدانية داخل اللجان، بما يسهم في الحفاظ على انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء اختباراتهم على الوجه الأمثل، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.