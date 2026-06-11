رئيس مدينة مرسى علم يجري مرورًا مفاجئًا على مستشفى جراحات اليوم الواحد

أجرى اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم، للاطمئنان على جاهزية المستشفى واستعدادها لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والعمل على تطوير مختلف القطاعات الخدمية بمدن المحافظة.

وخلال الجولة، تابع رئيس المدينة سير العمل داخل المستشفى، واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

كما حرص اللواء حازم خليل على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المستشفى، حيث استمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، والتي أشادوا خلالها بجودة الرعاية الصحية والخدمات المتاحة داخل المستشفى.

وشدد رئيس مدينة مرسى علم على أن قطاع الصحة يحظى باهتمام كبير من الأجهزة التنفيذية، سواء داخل المدينة أو بالوحدات الصحية التابعة للقرى، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية لضمان انتظام العمل وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأكد خليل أن المتابعة الميدانية للقطاع الصحي ستكون بشكل دوري وشخصي، لضمان تذليل أي معوقات قد تواجه العمل، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأهالي المدينة وزائريها، مع الحرص على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين اليومية.

وفي ختام الجولة، أوضح رئيس المدينة أن الدولة تواصل تنفيذ جهودها لتطوير مختلف القطاعات الخدمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالخدمات الصحية يأتي في مقدمة الأولويات لما له من دور مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق مستوى أفضل من الرعاية الصحية.