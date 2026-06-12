سنن وآداب مستحبة يوم الجمعة.. احرص عليها واحصل على الأجر الكثير

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن مجموعة من السنن والآداب المستحبة في يوم الجمعة، مؤكدًا أن هذا اليوم يُعد عيدًا أسبوعيًا للمسلمين، وقد رغّب الشرع الشريف في اغتنام فضائله والتقرب إلى الله تعالى فيه بالأعمال الصالحة.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور على فيس بوك، أن من أبرز سنن يوم الجمعة الاغتسال قبل التوجه إلى الصلاة، والتطيب والتسوك، وارتداء أفضل الثياب، إلى جانب التبكير في الذهاب إلى المسجد، والحرص على المشي إليه لمن استطاع ذلك.

سنن يوم الجمعة

كما يُستحب للمسلم الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وكذلك يستحب قراءة سورة الكهف، وتحري ساعة الإجابة التي يُرجى فيها قبول الدعاء.

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أهمية الإصغاء للخطبة وعدم الانشغال عنها بأي حديث أو تصرف، لما في ذلك من تعظيم لشعائر هذا اليوم المبارك.

كما لفت إلى استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجر الجمعة اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد مركز الأزهر للفتوى أن المحافظة على هذه السنن والآداب تعين المسلم على تعظيم شعائر الله، وتزيد من الأجر والثواب، وتُسهم في اغتنام بركات يوم الجمعة وفضائله العظيمة.

ترك صلاة الجمعة دون عذر

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن مَن تخلَّف عن صلاة الجمعة لغير عذر كان آثمًا، وذلك لما رواه الإمام مسلم أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها على “فيس بوك”، أنه يجب على المسلم أن يحرصَ على أدائها؛ تحصيلًا للثواب، ووقايةً لنفسه من التعرّض لعقاب الله- عز وجل- على تركها.

وذكرت دار الإفتاء أن مَن فاتته صلاة الجمعة لعذر من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ؛ لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها وذلك بصلاتها ظهرًا 4 ركعات.

وتابعت دار الإفتاء: إذا كان المصاب باضطراب التوحد يتضرر من التواجد في أماكن التجمعات ونصحه الطبيب بتركها، فيباح له حينئذٍ ترك صلاة الجمعة، ويجب عليه صلاة الظهر أربع ركعات.



