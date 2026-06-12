أمير هشام: الأهلي يبدأ التخطيط لصفقات الموسم الجديد قبل وصول عموتة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اجتماع عٌقد اليوم في النادي الأهلي بحضور عصام سراج، وإدارة الاسكاوتنج الجديدة باستثناء أنيس بوجلبان الذي سيصل القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: الاجتماع عقد لمناقشة ملف التدعيمات، ومسئولي التعاقدات وإدارة الاسكاوتنج يريدان تجهيز تقرير يتم تقديمه للمغربي حسين عموتة فور توليه المهمة من أجل الإسراع في التحرك نحو حسم الصفقات الجديدة.

وأضاف: الأهلي لديه رؤية فنية سيقدمها لعموتة فور وصوله والاجتماع مع مسئولي النادي، كما أن المدرب المغربي كان حريص على دراسة كافة الجوانب الفنية في الفريق مؤخرًا.

وأشار إلى أن آدهم حامد لاعب وسط فريق بتروجت نال إشادة من الاسكاوتنج، ولكن لم يتم حسم مسألة التعاقد معه بشكل رسمي.