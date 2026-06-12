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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الحفيظ ووائل جمعة يجتمعان مع عموتة لمناقشة ملف المهاجم الأجنبي

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
منار نور

كشف الإعلامي ابراهيم عبدالجواد عن اجتماع بين سيد عبد الحفيظ والميديا الفني الجديد للنادي الاهلي لحسم عدد من الصفقات .

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس:" كانت هناك جلسة عبر زووم جمعت سيد عبدالحفيظ ووائل جمعة مع الحسين عموتة لحسم مصير أشرف داري وعودة أكرم توفيق إلى جانب ملف المهاجم الأجنبي.


أكد الإعلامي إبراهيم فايق خلال برنامجه “فايق في المونديال” أن النادي الأهلي يستعد خلال ساعات للإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب حسين عموتة لقيادة الفريق الأول، على أن يصاحبه جهاز فني يضم أربعة مساعدين بالإضافة إلى مدرب لحراس المرمى.

وأوضح إبراهيم فايق أن كل الأرقام المتداولة بشأن راتب عموتة، والتي تشمل 225 ألف يورو و200 ألف دولار له ولجهازه المعاون، غير صحيحة، مؤكدًا أن معظم ما يتم تداوله في هذا الملف لا يمت للواقع بصلة وتلت تربعها ضرب ومش حقيقية.

وأضاف أن وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي سيكون متواجدًا داخل النادي اليوم لمباشرة مهامه بشكل رسمي، في إطار الترتيبات الخاصة بالمرحلة الجديدة داخل الفريق.

وأشار أيضًا إلى أن أنيس بوجلبان من المنتظر وصوله خلال أسبوع، بينما يتواجد أحمد أبو مسلم حاليًا ضمن فريق العمل الخاص بقطاع الاسكاوتنج داخل النادي.

واختتم فايق تصريحاته بالتأكيد، أن الأهلي لم يحسم حتى الآن اسم المدرب المساعد المصري ضمن الجهاز الفني الجديد، موضحًا أن هذا المنصب سيأتي في الترتيب الثالث داخل الجهاز، وما زال قيد الدراسة داخل النادي.

سيد عبد الحفيظ الاهلي وائل جمعة

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