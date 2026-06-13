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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكيمي على أعتاب إنجاز تاريخي مع المغرب في المونديال أمام البرازيل

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
إسراء أشرف

يقترب النجم المغربي أشرف حكيمي من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الدولية، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام البرازيل، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

ويملك مدافع باريس سان جيرمان فرصة الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين المغاربة مشاركة في تاريخ المونديال، حال ظهوره في اللقاء، بعدما رفع رصيده إلى 11 مباراة، متجاوزًا مواطنه حكيم زياش الذي يشاركه حاليًا الصدارة بـ10 مباريات لكل منهما.

ويُعد حكيمي أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي للمنتخب المغربي في السنوات الأخيرة، وشارك بدور محوري في الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في كأس العالم 2022 بقطر، عندما أصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي.

ويأتي خلف الثنائي حكيمي وزياش في قائمة الأكثر مشاركة كل من يوسف النصيري وسفيان أمرابط ورومان سايس، برصيد 8 مباريات لكل لاعب.

ويخوض المنتخب المغربي منافسات مونديال 2026 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي، وسط طموحات كبيرة لمواصلة كتابة التاريخ والبناء على ما تحقق في النسخة الماضية.

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