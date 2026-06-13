قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلوب يفتح النار على فيفا بسبب مونديال 2026: كرة القدم أصبحت رهينة للمعلنين
بعد أكبر موجة هبوط منذ سنوات.. هل يستعد الذهب لعودة غير متوقعة؟
الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة معتدلة ليلا.. تفاصيل
مدبولي: تسويات مرتقبة لمديونيات الهيئات الاقتصادية.. وندرس مسابقات لتحفيز المحافظات المتميزة
تحذير عاجل من الدواء للراغبين في التخسيس
تقرير: طهران تُغلق أنفاقاً نووية لحماية مخزون اليورانيوم
ثابت عند 444.. آخر تحديث لسعر الذهب في الصاغة السعودية
3 أرقام تاريخية تنتظر المغرب في مواجهة البرازيل.. تعرف عليها
مدبولي: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على مواجهة الأزمات العالمية
مدبولي: الاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات البنية التحتية والأولوية للصرف الصحي
مدبولي يشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لتطوير مدينة رشيد
112 غرفة وصيدلية بيطرية.. تفاصيل شلتر الكلاب الضالة الجديد بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يفعلها المغرب مجددا؟.. أسود الأطلس في مهمة إسقاط البرازيل

المغرب والبرازيل
المغرب والبرازيل
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي المغرب والبرازيل فجر الأحد ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 في لقاء يحمل الكثير من الإثارة والندية بين أحد أبرز ممثلي الكرة الأفريقية وأعرق منتخبات العالم.

موعد مباراة المغرب والبرازيل

تنطلق مباراة المغرب والبرازيل في تمام الساعة الواحدة صباح الأحد 14 يونيو 2026 بتوقيت القاهرة وسط ترقب جماهيري واسع لمواجهة قد تكون من أبرز مباريات الدور الأول في النسخة التاريخية من المونديال.

مواجهة تتجاوز التاريخ والأسماء

وبحسب تحليل نشرته شبكة "The Athletic"، فإن المواجهة المرتقبة لا تعتمد فقط على الفوارق التاريخية أو جودة النجوم داخل الملعب، بل تمثل صداما واضحا بين مدرستين كرويتين مختلفتين.

فرغم دخول البرازيل اللقاء مدعومة بتاريخها الحافل وألقابها العالمية، فإن المنتخب المغربي أصبح يمتلك شخصية قوية وهوية تكتيكية واضحة جعلته أحد أبرز المنتخبات القادرة على مقارعة الكبار منذ إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022.

طريقان مختلفان نحو كأس العالم

وصل المنتخب البرازيلي إلى نهائيات كأس العالم بعد مشوار متقلب في تصفيات أمريكا الجنوبية، أنهى خلاله المنافسات في المركز الخامس، وهي نتيجة غير معتادة لمنتخب اعتاد السيطرة على القارة اللاتينية.

في المقابل، يدخل منتخب المغرب البطولة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه العلامة الكاملة تقريبا في التصفيات بالفوز في جميع مبارياته الثماني إضافة إلى بلوغه نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، في مؤشر واضح على حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق.

وأصبح المنتخب المغربي نموذجا مميزا للانضباط التكتيكي، حيث يعتمد على تنظيم دفاعي محكم وانتقالات هجومية سريعة تستغل المساحات خلف دفاعات المنافسين.

ولا يركز "أسود الأطلس" على الاستحواذ المطلق بقدر اهتمامهم بتحويل الكرة إلى سلاح هجومي فعال في اللحظة المناسبة، من خلال الضغط الجماعي الخاطف والانطلاقات السريعة التي أربكت العديد من المنتخبات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

حكيمي.. السلاح الأبرز في الأطراف

يشكل النجم أشرف حكيمي أحد أهم مفاتيح اللعب في المنتخب المغربي بفضل قدرته الكبيرة على التحول السريع بين الأدوار الدفاعية والهجومية.

وتمنح انطلاقات حكيمي المستمرة من الجبهة اليمنى المنتخب المغربي عنصرًا إضافيًا في المرتدات السريعة، ما يجعله مصدر تهديد دائم لأي منافس.

ورغم القوة التنظيمية التي يتمتع بها المنتخب المغربي، فإن الفريق يواجه أحيانًا صعوبات أمام المنتخبات التي تتراجع إلى الخلف وتغلق المساحات، حيث يصبح مطالبًا بصناعة اللعب والاستحواذ لفترات طويلة.

لكن مواجهة البرازيل قد تكون مختلفة، نظرًا للطابع الهجومي الذي يميز "السيليساو"، وهو ما قد يوفر المساحات التي يفضلها المنتخب المغربي لاستغلالها عبر الهجمات المرتدة.

البرازيل.. المهارة الفردية في مواجهة الانضباط الجماعي

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب البرازيلي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللقاء معتمدا على ترسانة من النجوم، يتقدمهم فينيسيوس جونيور ورافينيا، إلى جانب قدرته المعتادة على فرض السيطرة والاستحواذ.

لكن التحدي الأكبر أمام البرازيل يتمثل في حماية المساحات خلف خط الوسط، إذ قد تتحول أي خسارة للكرة في المناطق المتقدمة إلى فرصة ذهبية للمغرب الذي يجيد استغلال التحولات السريعة.

وتبدو منطقة وسط الملعب العامل الأكثر تأثيرًا في نتيجة المواجهة، حيث تسعى البرازيل إلى فرض إيقاعها والتحكم في مجريات اللعب، بينما يراهن المغرب على افتكاك الكرة والانطلاق بسرعة نحو مرمى المنافس.

ومن المتوقع أن يكون الصراع في هذه المنطقة مفتاح التفوق لأي من المنتخبين، في مباراة تجمع بين فلسفة الاستحواذ وفلسفة الانتظار والضرب في المساحات.

ويرى التقرير أن المنتخب المغربي الحالي يبدو أكثر اكتمالًا مقارنة بالنسخة التي أبهرت العالم في مونديال قطر 2022 خاصة بعد انضمام عناصر مميزة مثل إبراهيم دياز وشادي رياض، إلى جانب التطور الملحوظ في العديد من المراكز.

ورغم امتلاك البرازيل أفضلية واضحة من حيث العمق الفني والخبرة الدولية، فإن المنتخب المغربي أثبت خلال السنوات الأخيرة أن التنظيم والهوية الواضحة قادران على تقليص الفوارق أمام كبار العالم.

ملعب ميتلايف منتخب المغرب البرازيل كأس العالم 2026 موعد مباراة المغرب والبرازيل أشرف حكيمي مونديال قطر 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

جثة بجوار معسكر إيران

العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

المنشور

متداول على صفحات الإخوان.. الأمن يكشف حقيقة فيديو سرقة غطاء الصرف الصحي بأسيوط

المتهمة

تسببت فى بتر طرف من أصابعها.. القبض على بائعة متجولة أجنبية ضربت

الخال الضحية بالغربية

ضبط شاب أنهى حياة خاله بسبب خلافات على الميراث بطنطا

بالصور

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

حملات طرق أبواب.. انتشار ميداني لأجهزة الشرقية لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون| صور

طرق الأبواب
طرق الأبواب
طرق الأبواب

محافظ الشرقية يوجه بإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق

اعمال رصف
اعمال رصف
اعمال رصف

محافظ الشرقية يوجه برفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

رامي صبري

قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد