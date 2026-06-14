مدير أوقاف البحر الأحمر يتابع سير امتحانات المركز الثقافي بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

تفقد الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، سير امتحانات المركز الثقافي بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للدارسين بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

جاءت الجولة بحضور الشيخ عبد الباسط عثمان أحمد، مدير الدعوة بمديرية أوقاف البحر الأحمر، والدكتور أحمد سعد، عميد المركز الثقافي، والشيخ عبد اللطيف محمود، مسئول شئون القرآن الكريم بالمديرية، حيث تابعوا أعمال اللجان الامتحانية، واطلعوا على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم للدارسين لأداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وأكد مدير المديرية، خلال جولته، أن المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف تعد من أهم المنارات العلمية التي تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر الدعوية، وتنمية قدراتهم العلمية والفكرية، بما يمكنهم من أداء رسالتهم الدعوية على الوجه الأكمل، ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تنتهجه وزارة الأوقاف.

كما أشاد بالجهود المبذولة من القائمين على المركز الثقافي، مثمنًا حرصهم على توفير بيئة تعليمية متميزة، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي للداعية يبدأ من التزود بالعلم الشرعي الرصين، والالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير يحافظ على الثوابت الوطنية والدينية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد سعد، عميد المركز الثقافي، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، وأن جميع اللجان تعمل بكفاءة عالية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الدارسين.

تأتي هذه المتابعة في إطار حرص مديرية أوقاف البحر الأحمر على دعم العملية التعليمية بالمراكز الثقافية، والارتقاء بمستوى الدارسين، وإعداد جيل من الدعاة المؤهلين القادرين على حمل رسالة الإسلام السمحة، وترسيخ قيم الوسطية والتسامح والانتماء الوطني.