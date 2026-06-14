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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية: توريد 215 ألف و100طن قمح للشون والصوامع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

قال المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 215 ألف و100 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الأحد، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

توجيهات تموين الغربية 


وأشار " العفيفى"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 20 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 168 ألف طن من محصول القمح.

تحرك تنفيذي عاجل 


وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد أوضح أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقمح للموسم الجديد بلغ نحو 137657 فدانًا، وبدء موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس وفق الضوابط المنظمة، وذلك داخل20 موقعًا تخزينيًا على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية تصل إلى 168440 طنًا، موزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المراكز والمدن وتسهيل عمليات التوريد على المزارعين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي توريد الاقماح بصوامع الشون التوريد طنطا

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