جروسي: ماليزيا في وضع مستقر يسمح لها بمواصلة تطوير الطاقة النووية

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن ماليزيا تتمتع بوضع قوي ومستقر يمكنها من المضي قدما في تنفيذ برنامج للطاقة النووية، حيث اكتسبت خبرة طويلة وتراثا عريقا في مجال التكنولوجيا النووية.

وقال جروسي - في تصريحات أوردتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم / الأحد / - إن تجربة ماليزيا في تشغيل مفاعل الأبحاث النووي دعمت البلاد بأساس متين لتحقيق تطلعاتها في مجال الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة المستقبلي.

وأكد جروسي أن امتلاك مفاعل أبحاث يمثل بالتأكيد أساسا جيدا وقويا لماليزيا، إذ يعني ذلك أيضا أن البلد لديه بالفعل أشخاص على دراية بالتكنولوجيا النووية وتشغيل المفاعلات.

يذكر أن ماليزيا تشغل مفاعل "تريجا بوسباتي"، وهو المفاعل النووي الوحيد المخصص للأبحاث في البلاد، والذي بدأ تشغيله عام 1982. ويقع المفاعل في مقر الوكالة النووية الماليزية في مدينة بانجي بولاية سيلانجور، وقد استخدم في التدريب والبحث وإنتاج النظائر المشعة وتطبيقات علمية أخرى.

وتسعى ماليزيا بشكل نشط إلى استكشاف إمكانات تطوير الطاقة النووية كجزء من استراتيجيتها لتنويع مزيج الطاقة لديها، وتأمين إمدادات كهرباء نظيفة وموثوقة، وتعزيز أجندة الأمن القومي في مجال الطاقة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء والحاجة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتزام ماليزيا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من غازات الدفيئة بحلول عام 2050، فضلا عن وجود مخاوف بشأن أزمة الطاقة العالمية الحالية الناجمة عن حرب إيران.