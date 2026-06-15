مش هتصدق.. سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير.

تفاصيل فستان سيرين عبد النور



ظهرت سيرين عبد النوربإطلالة عصرية، مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بصيحة الpolka dotوهي تتصدر موضة صيف 2026.

حمل فستان سيرين عبد النور توقيع براند Aqui، وبلغ سعره 1,149 ريال سعودي أي ما يقرب من 17 ألف جنيه مصري.

أكملت سيرين عبد النور إطلالتها بمجوهرات الراقية زادت من أناقتها وجااذبيتها أيضا.

ومن الناحية الجمالية، بدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.