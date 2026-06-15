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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مش هتصدق.. سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
هاجر هانئ

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور  متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير.

تفاصيل فستان سيرين عبد النور


ظهرت سيرين عبد النوربإطلالة عصرية، مرتدية  فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بصيحة الpolka dotوهي تتصدر موضة صيف 2026.

حمل فستان سيرين عبد النور توقيع براند Aqui، وبلغ سعره 1,149 ريال سعودي أي ما يقرب من 17 ألف جنيه مصري.

أكملت سيرين عبد النور إطلالتها بمجوهرات الراقية زادت من أناقتها وجااذبيتها أيضا.

ومن الناحية الجمالية، بدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

سيرين عبد النور تفاصيل فستان سيرين عبد النور فستان سيرين عبد النور

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